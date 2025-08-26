Кабмин запустил новые гранты для креативного бизнеса: получить можно до миллиона гривен

Креативный бизнес в Украине сможет получить гранты до 1 млн гривен. Правительство запустило специальные условия в рамках программы "Власна Справа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

Как отметила премьер, теперь креативные предприниматели могут получить такие гранты: 100 тысяч гривен - для фрилансеров-ФОПов;

200 тысяч гривен - для бизнеса, создающего 1 рабочее место;

500 тысяч гривен - при условии создания 2 рабочих мест и софинансирования 70/30;

1 млн грн - при условии создания 4 рабочих мест и софинансирования 70/30. Такая программа, в частности, охватывает: кино и видеоиндустрию;

библиотеки;

музеи;

театры;

архитектуру;

дизайн;

медиа;

фотографию;

разработку игр и ПО;

PR и рекламу;

индивидуальную художественную деятельность, например изготовление уникальных изделий народного художественного промысла. По словам Свириденко, за три года работы программы "Власна Справа" 28 тысяч украинцев получили гранты на основание или развитие своего бизнеса. При этом участники боевых действий получили более 2 тысяч грантов.