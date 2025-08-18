Деньги на образование: как получить государственный грант на обучение в 2025 году

В 2025 году украинские студенты имеют возможность получить государственный грант на обучение. Это финансовая помощь, которая частично или полностью покрывает расходы на образование по контракту, при этом не обязывает отрабатывать после выпуска.

РБК-Украина со ссылкой на ЕГЭБО рассказывает, кто и как может рассчитывать на грант на обучение.

Что нужно знать о государственном гранте на обучение

Государственный грант - это финансовая поддержка для получения высшего образования. Государство частично или полностью покрывает расходы на обучение по контракту. Грант является безвозвратным, то есть не предусматривает отработки после получения диплома.

До 2024 года основным механизмом финансирования студентов был государственный заказ, который покрывал обучение лишь около 40% студентов дневной формы. Система советского образца ориентировалась на выполнение учебных планов и дальнейшую работу по направлению.

Зато государственные гранты позволяют самостоятельно выбирать образовательную траекторию, менять заведения и программы, участвовать в междисциплинарных курсах и академической мобильности.

Кто может получить грант в 2025 году

Получить грант могут студенты, которые:

поступили на первый курс бакалавра или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления;

получили минимум 150 баллов по двум предметам (140 для специальностей с поддержкой) или 170 баллов для гранта второго уровня;

заключили договор на обучение с оплатой по контракту;

если студент ранее не завершил обучение по бюджету, он должен возместить расходы в государственный бюджет.

При этом важно, чтобы заведение, куда поступил студент, заключило договор с МОН об участии в экспериментальном проекте. Подчеркнем, что к программе могут приобщаться даже частные образовательные учреждения.

Поступающим стоит знать о гранте еще в момент заключения контракта. Это даст возможность им сразу не платить полную стоимость обучения.

Размер грантов в 2025/26 учебном году:

первый уровень: 17 000 гривен;

второй уровень: 25 000 гривен;

для отдельных специальностей и регионов (Сумская, Николаевская, Запорожская, Харьковская области) размер гранта увеличивается на 50%.

Как подать заявку на грант

Если студент соответствует требованиям, то ему нужно:

обновить "Дію";

найти в перечне документов Сертификат на обучение;

нажать Получить грант;

активировать грант "Дія.Підписом", когда поступит подтверждение (в этом году оно должно поступить с 15 сентября по 25 октября);

"Дія" сообщит, когда университет получит деньги из вашего гранта.

Грант на последующие годы рассчитывается с учетом изменения стоимости платной образовательной услуги, но не более официального уровня инфляции.