ua en ru
Вт, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Кабмін запустив нові гранти для креативного бізнесу: отримати можна до мільйона гривень

Вівторок 26 серпня 2025 21:52
UA EN RU
Кабмін запустив нові гранти для креативного бізнесу: отримати можна до мільйона гривень Фото: Юлія Свириденко, прем'єр України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Креативний бізнес в Україні зможе отримати гранти до 1 млн гривень. Уряд запустив спеціальні умови в рамках програми "Власна Справа".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

Як зазначила прем'єр, тепер креативні підприємці можуть отримати такі гранти:

  • 100 тисяч гривень - для фрілансерів-ФОПів;
  • 200 тисяч гривень - для бізнесу, що створює 1 робоче місце;
  • 500 тисяч гривень - за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30;
  • 1 млн грн - за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30.

Така програма, зокрема, охоплює:

  • кіно та відеоіндустрію;
  • бібліотеки;
  • музеї;
  • театри;
  • архітектуру;
  • дизайн;
  • медіа;
  • фотографію;
  • розробку ігор і ПЗ;
  • PR і рекламу;
  • індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу.

За словами Свириденко, за три роки роботи програми "Власна Справа" 28 тисяч українців отримали гранти на заснування або розвиток свого бізнесу. При цьому учасники бойових дій отримали понад 2 тисячі грантів.

Гранти на навчання

Нагадаємо, в Україні також передбачені гранти на навчання для студентів.

Така фінансова допомога частково або повністю покриває витрати на навчання за контрактом.

Більш детально про програму - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бізнес
Новини
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: Кабмін ухвалить зміни вже сьогодні
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: Кабмін ухвалить зміни вже сьогодні
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили