Кабмин ввел новые выплаты, а США раскритиковали перемирие Путина: новости за 29 апреля

Кабмин установил выплаты ко Дню Независимости в размере до 3,1 тысячи грн. Тем временем спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог отреагировал на предложение российского диктатора Владимира Путина о перемирии 9 мая.

Детальнее о том, что произошло во вторник, 29 апреля, - в материале РБК-Украина .

Кабмин установил выплаты ко Дню Независимости: кто получит до 3,1 тысяч гривен

Ко Дню Независимости сотни тысяч украинцев получат разовые денежные выплаты. Это касается ветеранов войны, жертв нацистских преследований и членов семей погибших защитников и защитниц.

Согласно решению правительства, разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины выплачивается до 24 августа 2025.

У Трампа резко ответили на идею Путина о перемирии 9 мая: "Это абсурд"

Предложение российского диктатора Владимира Путина о перемирии с Украиной на 9 мая абсурдно. Прекращать огонь необходимо как минимум на 30 дней, заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог.

Он напомнил, что США предложили Украине 22 конкретных шага для завершения войны между двумя странами, к которым "пришли после откровенных, прямолинейных и сложных переговоров" с украинской стороной.

Будущий глава МИД Германии: Путин должен понимать, что Берлин будет стоять на стороне Украины

Германия будет продолжать поддержку Украины. Российскому диктатору Владимиру Путину должно быть понятно, что Берлин и в дальнейшем будет стоять на стороне Киева, отметил будущий министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Трамп допустил, что может изменить свою позицию в сторону Украины из-за действий Путина

Президент США Дональд Трамп допустил, что определенные действия российского диктатора Владимира Путина могут склонить его на сторону Украины.

Он также уточнил, что помощь Украине не обязательно может проявляться в поставках нового оружия.

Военнослужащих ТЦК начнут отправлять на фронт: кто попадет под новоеправило

В территориальных центрах комплектования будет работать больше людей с боевым опытом. Некоторых военнослужащих ТЦК отправят на фронт.

"Военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий", - сказано в сообщении Генштаба.