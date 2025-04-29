Трамп допустил, что может изменить свою позицию в сторону Украины из-за действий Путина
Президент США Дональд Трамп допустил, что определенные действия российского диктатора Владимира Путина могут склонить его на сторону Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic.
Трамп высказал свое мнение относительно дальнейшей поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии, в частности отвечая на вопрос о возможной большей военной помощи.
В интервью Трамп отметил, что поддержка Украины может включать не только поставки оружия, но и другие формы давления на РФ, такие как экономические санкции, ограничения на финансовые операции или банковские меры.
"Это не обязательно должно быть оружие с пулями. Это могут быть другие формы оружия - санкции, финансовые меры", - заявил Трамп.
Также он отметил, что не обязательно будет стоять на стороне президента Владимира Зеленского, но будет выступать в поддержку Украины в целом.
"Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины, да", - сказал он.
Отвечая на вопрос о возможном изменении его позиции в отношении Зеленского, Трамп сказал, что испытывал трудности в общении с украинским лидером, в частности во время их встречи, когда Зеленский не согласился с его позицией.
Трамп также обратил внимание на то, что США предоставили Украине 350 миллиардов долларов помощи, а Европа - значительно меньше. По его словам, он подчеркнул важность решения конфликта перед тем, как обсуждать вопросы безопасности для Украины.
"Это война Байдена, и я не хочу быть связан с этой войной. Она никогда не должна была произойти", - резюмировал Трамп, подчеркивая свою позицию относительно роли США в войне в Украине.
Трамп предположил, что Путин его обманывает
Напомним, 24 апреля Россия массированно атаковала Киев и другие города Украины ракетами и дронами. В столице были как пострадавшие, так и погибшие.
В субботу президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский были в Ватикане на похоронах Папы Римского Франциска. Перед церемонией главы государств провели переговоры с глазу на глаз.
Вскоре Трамп написал в соцсетях, что у России не было никакого повода наносить ракетные удары по Киеву. Кроме того, он предположил, что Путин, возможно, водит его за нос и не хочет заканчивать войну.
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