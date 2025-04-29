У Трампа резко ответили на идею Путина о перемирии 9 мая: "Это абсурд"

Предложение российского диктатора Владимира Путина о перемирии с Украиной на 9 мая абсурдно. Прекращать огонь необходимо как минимум на 30 дней.

Как передает РБК-Украина , об этом в эфире Fox News заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог.

Он напомнил, что США предложили Украине 22 конкретных шага для завершения войны между двумя странами, к которым "пришли после откровенных, прямолинейных и сложных переговоров" с украинской стороной.

По словам Келлога, Украине понравились не все идеи, но "никому не нравится финальная версия сделки и так обычно бывает в переговорах".

"А идея трехдневного перемирия - абсурдна. Президент (Дональд Трамп - ред.) хочет постоянное всеобъемлющее прекращение огня - на суше, в воздухе, на море, включая инфраструктуру - как минимум на 30 дней, с возможностью продления", - подчеркнул спецпосланник.

Он напомнил, что Украина уже согласилась на такое предложение, и теперь очередь за российским диктатором Владимиром Путиным.