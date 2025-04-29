ua en ru
Вт, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

У Трампа резко ответили на идею Путина о перемирии 9 мая: "Это абсурд"

Вашингтон, Вторник 29 апреля 2025 19:06
UA EN RU
У Трампа резко ответили на идею Путина о перемирии 9 мая: "Это абсурд" Фото: Кит Келлог, спецпосланник президента США в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Предложение российского диктатора Владимира Путина о перемирии с Украиной на 9 мая абсурдно. Прекращать огонь необходимо как минимум на 30 дней.

Как передает РБК-Украина, об этом в эфире Fox News заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог.

Он напомнил, что США предложили Украине 22 конкретных шага для завершения войны между двумя странами, к которым "пришли после откровенных, прямолинейных и сложных переговоров" с украинской стороной.

По словам Келлога, Украине понравились не все идеи, но "никому не нравится финальная версия сделки и так обычно бывает в переговорах".

"А идея трехдневного перемирия - абсурдна. Президент (Дональд Трамп - ред.) хочет постоянное всеобъемлющее прекращение огня - на суше, в воздухе, на море, включая инфраструктуру - как минимум на 30 дней, с возможностью продления", - подчеркнул спецпосланник.

Он напомнил, что Украина уже согласилась на такое предложение, и теперь очередь за российским диктатором Владимиром Путиным.

Предложение Путина

Напомним, вчера, 28 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил, что его войска прекратят огонь с 8 по 10 мая. Это уже второе такое предложение диктатора о перемирии. Первое было во время Пасхи.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что не видит смысла ждать до 8 мая, только чтобы обеспечить тишину для России на параде ко "Дню победы" 9 мая.

Он также подчеркнул, что огонь должен быть прекращен не на несколько дней, а как минимум на 30, в соответствии с предложением США.

При этом Москва продолжает отвергать такую инициативу о безусловном перемирии с Украиной. Министр иностранных дел РФ недавно заявил, что его страна пойдет на такой шаг только при двух условиях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Кит Келлог Мирные переговоры Перемирие России и Украины Война в Украине
NEWS
Кабмин установил выплаты ко Дню Независимости: кто получит до 3,1 тысяч гривен
Кабмин установил выплаты ко Дню Независимости: кто получит до 3,1 тысяч гривен
DAILY
100 дней хаоса. Как Трамп меняет правила игры для Америки и мира
Роман Кот, Милан Лелич 100 дней хаоса. Как Трамп меняет правила игры для Америки и мира