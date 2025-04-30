Кабмін запровадив нові виплати, а США розкритикували перемир'я Путіна: новини за 29 квітня

Кабмін встановив виплати до Дня Незалежності в розмірі до 3,1 тисячі грн. Тим часом спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог відреагував на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про перемир'я 9 травня.

Детальніше про те, що сталося у вівторок, 29 квітня, - в матеріалі РБК-Україна .

Кабмін встановив виплати до Дня Незалежності: хто отримає до 3,1 тисячі гривень

До Дня Незалежності сотні тисяч українців отримають разові грошові виплати. Це стосується ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та членів родин загиблих захисників і захисниць.

Згідно з рішенням уряду, разова грошова виплата до Дня Незалежності України виплачується до 24 серпня 2025 року.

У Трампа різко відповіли на ідею Путіна про перемир'я 9 травня: "Це абсурд"

Пропозиція російського диктатора Володимира Путіна про перемир'я з Україною на 9 травня абсурдна. Припиняти вогонь необхідно щонайменше на 30 днів, заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог.

Він нагадав, що США запропонували Україні 22 конкретних кроки для завершення війни між двома країнами, до яких "дійшли після відвертих, прямолінійних і складних переговорів" з українською стороною.

Майбутній глава МЗС Німеччини: Путін має розуміти, що Берлін стоятиме на боці України

Німеччина продовжуватиме підтримку України. Російському диктатору Володимиру Путіну має бути зрозуміло, що Берлін і надалі стоятиме на боці Києва, зазначив майбутній міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Трамп припустив, що може змінити свою позицію в бік України через дії Путіна

Президент США Дональд Трамп припустив, що певні дії російського диктатора Володимира Путіна можуть схилити його на бік України.

Він також уточнив, що допомога Україні не обов'язково може проявлятися в постачанні нової зброї.

Військовослужбовців ТЦК почнуть відправляти на фронт: хто потрапить під нове правило

У територіальних центрах комплектування працюватиме більше людей із бойовим досвідом. Деяких військовослужбовців ТЦК відправлять на фронт.

"Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду і відповідних обмежень за станом здоров'я будуть направлені для проходження військової служби в частинах, які виконують завдання в районах ведення бойових дій", - ідеться в повідомленні Генштабу.