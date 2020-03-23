Кабмін заборонив вимикати світло за несплату на період карантину

Фото: засідання уряду (kmu.gov.ua)

Також не буде нараховуватися пеня

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні уряду доручив розробити механізм про заборону відключення електроенергії за несплату на період карантину через коронавірус. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль Telegram.

За його словами, таке рішення було прийнято, щоб згладити незручності громадян після введення карантинних обмежень.

"Розробити механізм для приватних споживачів про заборону відключення електроенергії та нарахування пені за заборгованість", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів збільшить субсидії для оплати житлово-комунальних послуг на період карантину. Кожна сім'я, яка отримує субсидію, зможе розраховувати в середньому на 300 гривень доплати.

Також повідомлялося, що прострочення оплати комунальних послуг через карантин в Україні не спричинить за собою автоматичного позбавлення прав на субсидію.

Крім цього, уряд дозволив ліцензованим аптекам на період карантину здійснювати торгівлю лікарськими засобами та супутніми товарами дистанційно.