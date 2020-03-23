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Кабмин запретил выключать свет за неуплату на период карантина

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 19:22
Кабмин запретил выключать свет за неуплату на период карантина
Фото: заседание правительства (kmu.gov.ua)

Также не будет насчитываться пеня

Кабинет министров на внеочередном заседании правительства поручил разработать механизм о запрете отключения электроэнергии за неуплату на период карантина из-за коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, такое решение было принято, чтобы сгладить неудобства граждан после введения карантинных ограничений.

"Разработать механизм для частных потребителей о запрете отключения электроэнергии и начисления пени за задолженность", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров увеличит субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг на период карантина. Каждая семья, которая получает субсидию, сможет рассчитывать в среднем на 300 гривен доплаты.

Также сообщалось, что просрочка оплаты коммунальных услуг из-за карантина в Украине не повлечет за собой автоматического лишения прав на субсидию.

Кроме этого, правительство разрешило лицензированным аптекам на период карантина осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно.

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Новости Украины Кабинет Министров Украиныкарантинсветэлектричество
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