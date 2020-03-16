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У Кабміні спростували автоматичне позбавлення субсидій за прострочення оплати ЖКГ

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 13:07
У Кабміні спростували автоматичне позбавлення субсидій за прострочення оплати ЖКГ
Фото: Віталій Музиченко (kmu.gov.ua)

Українців не будуть автоматично позбавляти субсидій та пільг

Прострочення оплати житлово-комунальних послуг через карантин в Україні не спричинить за собою автоматичне позбавлення права на субсидію. Про це на брифінгу заявив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у ЗМІ поширюються дані про те, що якщо одержувач субсидії та пільг несвоєчасно оплатив послуги ЖКГ, то він автоматично втрачає право на відповідні види соціальної підтримки.

"Хочемо спростувати цю інформацію, оскільки рівень оплати за житлово-комунальні послуги та про наявність чи відсутність заборгованості не впливають на право отримання пільг або житлової субсидії протягом строку їх отримання. Тобто до завершення поточного опалювального сезону", - зазначив Музиченко.

У той же час він додав, що прострочена більше ніж на два місяці оплата буде впливати на право отримання субсидії на наступний період.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одужання першої зараженої в Україні коронавірусом особи. Зокрема, сьогодні аналізи першого хворого показали негативний результат.

У той же час низка великих міст посилює карантинний режим. Сьогодні до Львова та Одесі приєдналися Ужгород, Запоріжжя, Тернопіль та Івано-Франківськ.

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