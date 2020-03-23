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Уряд збільшить субсидії для оплати комуналки

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 10:30
Уряд збільшить субсидії для оплати комуналки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кожна сім’я, яка отримує субсидію, зможе розраховувати в середньому на 300 гривень доплати

Кабінет міністрів збільшить субсидії для оплати житлово-комунальних послуг. Про це на брифінгу заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, відповідне рішення уряд ухвалить на найближчому засіданні у середу, 25 березня.

"Ми будемо пропонувати до прийняття рішення, яким хочемо встановити додаткову компенсацію витрат для трьох мільйонів домогосподарств, які сьогодні отримують субсидію на оплату окремих житлово-комунальних послуг в період карантину. Ми це зробимо шляхом збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі, підігріву води, користування холодною та гарячою водою", - заявила Лазебна.

Вона також додала, що кожна сім’я, яка отримує субсидію, зможе розраховувати в середньому на 300 гривень доплати.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві соцполітики заявили про плани покрити витрати населення на комунальні послуги в період карантину за рахунок підвищення соціальних пільг.

Також РБК-Україна повідомляло, що прострочення оплати комунальних послуг через карантин в Україні не спричинить за собою автоматичне позбавлення права на субсидію.

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