Заборона на виїзд з України і дистанція в 1,5 метра: як Кабмін посилив карантин

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З 24 березня українцям заборонено залишати країну

Карантин в Україні через коронавірус в черговий раз посилили. Уряд на позачерговому засіданні 23 березня прийняв ряд нових заходів, докладніше - в матеріалі РБК-Україна.

Що вирішив уряд

Заборона на виїзд з України на період карантину. З 12:00 24 березня, згідно з рішенням Кабміну, українцям заборонено виїжджати за межі країни в туристичних цілях.

Закриття аеропортів. В Україні залишається працювати тільки аеропорт "Бориспіль", всі інші закриваються.

Дистанція в 1,5 метра. Всі установи, які працюють в період карантину, повинні встановити позначки соціальної дистанції в 1,5 м. За дотриманням дистанції буде стежити поліція.

НС ще в трьох областях. Кабмін прийняв рішення про запровадження надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях. Таким чином, НС вже діє у 9 областях.

Заборона на експорт етилового спирту. До 1 червня, за рішенням уряду, з України забороняється експорт етилового спирту.

Що було раніше

Карантин в Україні діє з 12 березня і попередньо до 3 квітня. На цей час по всій країні закрили школи, університети, дитячі сади, заборонили проводити масові заходи, закриті ТРЦ, бари, кафе та ресторани. Крім того, введення карантину відбилося і на роботі транспорту: в Києві, Харкові та Дніпрі закрили метро, ​​а наземний громадський транспорт працює з обмеженнями. Зокрема діє обмеження на число пасажирів - не більше ніж 10 осіб. У Києві ці заходи ще жорсткіші - до проїзду в транспорті допускаються тільки працівники критично важливої ​​інфраструктури і за перепустками.

Крім того, в Україні заборонені міжміські перевезення, також закритий в'їзд для іноземців.