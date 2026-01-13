ua en ru
Кабмин взял на контроль ситуацию с супермаркетами в Киеве

Киев, Вторник 13 января 2026 13:50
UA EN RU
Кабмин взял на контроль ситуацию с супермаркетами в Киеве Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Правительство координирует усилия с ритейл-сетями для обеспечения граждан в столице продуктами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

"Ситуация по обеспечению людей продуктами под контролем. Поручила министру экономики держать на личном контроле и реагировать на запросы сетей", - говорится в ее заявлении.

Что предшествовало

В понедельник, 12 января, в Telegram-каналах появилась информация о закрытии крупных сетевых супермаркетов "АТБ", Novus и "Сильпо" из-за длительных отключений электроэнергии. СМИ со ссылкой на источники написали о "распоряжении по генератору" для "АТБ", согласно которому магазины должны закрываться при отключении света дольше 7-10 часов.

Компания "АТБ-Маркет" заявили, что эта информация является фейковой и имеет признаки манипуляции. Предполагается, что это информационная кампания, которая направлена на дестабилизацию общественных настроений.

В Novus написали, что из-за отключений света не все магазины могут работать в обычном режиме, поэтому клиентам следует проверять актуальный график работы.

Ночной обстрел и отключение света в Киеве

Напомним, во время ночной атаки РФ запустила по Украине почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

Около 02:00 Киев атаковали баллистическими ракетами - в Киеве раздавались взрывы. Позже, под утро, город снова подвергся ракетному обстрелу.

В Минэнерго рассказали, что оккупанты ночью атаковали объекты энергетики в ряде областей, в результате чего обесточивания фиксируются в столице и семи областях.

Согласно данным с сайта ДТЭК, в отдельных районах и микрорайонах Киева электроснабжение может отсутствовать до конца суток. В частности, речь идет о Подоле, Виноградарь и Святошин.

На сайте ДТЭК говорится, что в Гостомеле и Ирпене Киевской области электроэнергии не будет до 02:25 четверга, 15 января.

