Кабмин взял на контроль ситуацию с супермаркетами в Киеве

Правительство координирует усилия с ритейл-сетями для обеспечения граждан в столице продуктами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram .

"Ситуация по обеспечению людей продуктами под контролем. Поручила министру экономики держать на личном контроле и реагировать на запросы сетей", - говорится в ее заявлении.

Что предшествовало

В понедельник, 12 января, в Telegram-каналах появилась информация о закрытии крупных сетевых супермаркетов "АТБ", Novus и "Сильпо" из-за длительных отключений электроэнергии. СМИ со ссылкой на источники написали о "распоряжении по генератору" для "АТБ", согласно которому магазины должны закрываться при отключении света дольше 7-10 часов.

Компания "АТБ-Маркет" заявили, что эта информация является фейковой и имеет признаки манипуляции. Предполагается, что это информационная кампания, которая направлена на дестабилизацию общественных настроений.

В Novus написали, что из-за отключений света не все магазины могут работать в обычном режиме, поэтому клиентам следует проверять актуальный график работы.