В сети написали о массовом закрытии супермаркетов в Киеве: что происходит на самом деле

В сети появилась информация о том, что крупные сетевые супермаркеты в Киеве закрываются из-за серьезных проблем со светом. Такая информация неправдива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТБ-Маркет" в Facebook и Novus в Facebook .

Слухи в сети

Украинские Telegram-каналы написали, что крупные сетевые супермаркеты "АТБ", Novus и "Сильпо" закрываются, поскольку генераторы якобы не справляются с длительными отключениями света.

При этом СМИ со ссылкой на источники написали, что осенью 2025 года всем супермаркетам "АТБ" "отдали распоряжение по поводу генератора": он якобы не должен работать дольше 6 часов подряд. начинать работу не раньше 06:00 и завершать не позднее 22:00. Если свет отключают дольше, чем на 7-10 часов, магазин "прекращает работу".

Реакция супермаркетов

В компании "АТБ-Маркет" подчеркнули, что информация, которую распространяют в сети, не соответствует действительности, является фейковой и имеет признаки манипуляции. Там допустили, что это информационная кампания, которая направлена на дестабилизацию общественных настроений.

"На сегодняшний день все магазины торговой сети "АТБ" в Киеве и Киевской области работают в штатном режиме. Торговые объекты компании снабжены автономными источниками питания (генераторами), что позволяет поддерживать бесперебойную работу даже при перебоях с электроснабжением", - отметили в компании.

При этом в единичных случаях технических или логистических проблем компания реагирует оперативно, чтобы их исправить.

В то же время в Novus написали, что из-за отключений не все магазины могут работать в обычном режиме, поэтому клиентов просят преждевременно проверять актуальный график работы по ссылке или по телефону горячей линии - 0 800 601 729.