В сети написали о массовом закрытии супермаркетов в Киеве: что происходит на самом деле

Киев, Понедельник 12 января 2026 20:15
UA EN RU
В сети написали о массовом закрытии супермаркетов в Киеве: что происходит на самом деле Иллюстративное фото: в сети появился вброс о киевских супермаркетах (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В сети появилась информация о том, что крупные сетевые супермаркеты в Киеве закрываются из-за серьезных проблем со светом. Такая информация неправдива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТБ-Маркет" в Facebook и Novus в Facebook.

Слухи в сети

Украинские Telegram-каналы написали, что крупные сетевые супермаркеты "АТБ", Novus и "Сильпо" закрываются, поскольку генераторы якобы не справляются с длительными отключениями света.

При этом СМИ со ссылкой на источники написали, что осенью 2025 года всем супермаркетам "АТБ" "отдали распоряжение по поводу генератора": он якобы не должен работать дольше 6 часов подряд. начинать работу не раньше 06:00 и завершать не позднее 22:00. Если свет отключают дольше, чем на 7-10 часов, магазин "прекращает работу".

Реакция супермаркетов

В компании "АТБ-Маркет" подчеркнули, что информация, которую распространяют в сети, не соответствует действительности, является фейковой и имеет признаки манипуляции. Там допустили, что это информационная кампания, которая направлена на дестабилизацию общественных настроений.

"На сегодняшний день все магазины торговой сети "АТБ" в Киеве и Киевской области работают в штатном режиме. Торговые объекты компании снабжены автономными источниками питания (генераторами), что позволяет поддерживать бесперебойную работу даже при перебоях с электроснабжением", - отметили в компании.

При этом в единичных случаях технических или логистических проблем компания реагирует оперативно, чтобы их исправить.

В то же время в Novus написали, что из-за отключений не все магазины могут работать в обычном режиме, поэтому клиентов просят преждевременно проверять актуальный график работы по ссылке или по телефону горячей линии - 0 800 601 729.

Закрытие ресторанов

Напомним, в Киеве в 2025 году началась волна закрытия ресторанов, которая затронула в том числе известные заведения с постоянной аудиторией.

По словам ресторанного консультанта и директора аналитического центра "Рестораны Украины" Ольги Насоновой, кризисные процессы усилились с конца 2024 и начала 2025 года.

Лето оказалось особенно сложным для отрасли из-за постоянных обстрелов, ухудшения психологического состояния людей и общего сокращения расходов.

При этом рестораны сталкиваются с ростом затрат на зарплаты и продукты, тогда как существенно повышать цены в меню они не могут из-за риска потери клиентов.

Киев АТБ Графики отключения света генератор Электроэнергия Супермаркеты Отключение света
