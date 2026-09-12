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Кабмин впервые озвучил ущерб бюджету от российских атак на бизнес

20:49 12.09.2026 Сб
2 мин
Государственный бюджет не получит десятки миллиардов гривен
aimg Ростислав Шаправский aimg Дмитрий Левицкий
Кабмин впервые озвучил ущерб бюджету от российских атак на бизнес Фото: в Кабмине назвали предварительные убыти от российских атак на бизнес (Getty Images)
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Кабмин подсчитал, сколько денег недополучит украинский государственный бюджет из-за вражеских ударов по бизнесу.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в рамках конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает РБК-Украина.

"Мы ожидаем (на две недели назад): около 70 миллиардов гривен может не поступить в государственный бюджет налоговых поступлений в связи с атаками", - рассказал глава правительства.

Корецкий отметил, что эти подсчеты были сделаны две недели назад, а удары по украинскому бизнесу продолжаются каждый день.

"Но справедливости ради бизнес (за что искренняя благодарность всем: малому, среднему бизнесу, крупному бизнесу) продолжают работать, восстанавливаться. Равно, равно как и украинцы, которые после ночных обстрелов ночных идут на работу, создают налоги, ВВП, экономику, за что безграничная искренняя благодарность всем, кто держится уже пятый год войны", - добавил он.

Российские атаки на украинский бизнес

Напомним, россияне активизировали удары по украинскому бизнесу. Под ударами оказываются склады, логистические центры, заводы, торговые центры и даже АЗС.

К примеру, на прошлой неделе под вражеским обстрелом оказалась табачная фабрика в Прилуках, выпускающая сигареты Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Capri, "Прилуки", а также стики для систем нагрева табака glo. Из-за удара предприятие остановилось.

А накануне враг атаковал завод компании Coca-Cola под Киевом. Это одно из самых больших производств безалкогольных напитков в Европе.

Также после российского удара остановился завод масла "Олейна" в Днепре. Предприятие также принадлежит американской компании.

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