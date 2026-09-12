Кабмин впервые озвучил ущерб бюджету от российских атак на бизнес

"Мы ожидаем (на две недели назад): около 70 миллиардов гривен может не поступить в государственный бюджет налоговых поступлений в связи с атаками", - рассказал глава правительства.

Корецкий отметил, что эти подсчеты были сделаны две недели назад, а удары по украинскому бизнесу продолжаются каждый день.

"Но справедливости ради бизнес (за что искренняя благодарность всем: малому, среднему бизнесу, крупному бизнесу) продолжают работать, восстанавливаться. Равно, равно как и украинцы, которые после ночных обстрелов ночных идут на работу, создают налоги, ВВП, экономику, за что безграничная искренняя благодарность всем, кто держится уже пятый год войны", - добавил он.