ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кабмин открыл конкурс на разработку месторождения со значительными запасами лития в Украине

Среда 27 августа 2025 15:00
UA EN RU
Кабмин открыл конкурс на разработку месторождения со значительными запасами лития в Украине Фото: Кабмин открыл конкурс на разработку месторождения лития (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Кабмин анонсировал проведение конкурса на разработку месторождения лития на участке "Добра" в Кировоградской области. Победитель должен обеспечить не только добычу, но и организовать производство продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Провели в командировке внеочередное заседание правительства, приняли важное решение для развития сектора полезных ископаемых и привлечения инвестиций в Украину", - отметила Свириденко.

Сообщается, что Кабмин дал начало конкурсу на заключение соглашения о разделе продукции в Кировоградской области. Участок содержит значительные запасы лития, который имеет стратегическое значение для энергетики и технологий.

"Мы ожидаем инвестора, который обеспечит не только добычу, но и развитие производств с добавленной стоимостью в Украине. Следующие шаги: публикация объявления в течение двух месяцев, три месяца для приема заявлений, далее - определение победителя", - подчеркнула премьер-министр.

Нововведения в сфере разработки недр

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американско-украинского инвестиционного фонда. После этого 8 мая Верховная Рада ратифицировала межправительственное соглашение.

Впоследствии государство сняло гриф "Секретно" с данных о литий, золото, титан и другие стратегические минералы, чтобы открыть доступ инвесторам и упростить развитие отрасли.

Кроме того, в июле Кабмин утвердил перечни критических и стратегических минералов и месторождений для предоставления в пользование на условиях конкурсов СРП и аукционов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юлия Свириденко Кировоградская область
Новости
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы