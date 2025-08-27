Кабмин открыл конкурс на разработку месторождения со значительными запасами лития в Украине

Кабмин анонсировал проведение конкурса на разработку месторождения лития на участке "Добра" в Кировоградской области. Победитель должен обеспечить не только добычу, но и организовать производство продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Провели в командировке внеочередное заседание правительства, приняли важное решение для развития сектора полезных ископаемых и привлечения инвестиций в Украину", - отметила Свириденко.

Сообщается, что Кабмин дал начало конкурсу на заключение соглашения о разделе продукции в Кировоградской области. Участок содержит значительные запасы лития, который имеет стратегическое значение для энергетики и технологий.

"Мы ожидаем инвестора, который обеспечит не только добычу, но и развитие производств с добавленной стоимостью в Украине. Следующие шаги: публикация объявления в течение двух месяцев, три месяца для приема заявлений, далее - определение победителя", - подчеркнула премьер-министр.