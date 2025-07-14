Кабмин утвердил перечни критических и стратегических полезных ископаемых и месторождений

Кабинет министров утвердил перечни критических и стратегических минералов и месторождений для предоставления в пользование на условиях конкурсов СРП и аукционов. Это важно для реализации соглашения Украины и США о недрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Это решение позволит эффективно управлять ресурсами недр, привлекать инвестиции в добывающую отрасль и создавать новые возможности для развития экономики Украины в долгосрочной перспективе", - подчеркнула министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

Решением утверждены:

Перечень полезных ископаемых и компонентов стратегического значения, к которому отнесены 11 полезных ископаемых: руды алюминиевые, бериллиевые, медные, никелевые, ниобиевые, стронциевые, танталовые, титановые, урановые, циркониевые, флюорит.

Перечень полезных ископаемых и компонентов критического значения содержит 28 полезных ископаемых, которые включают и полезные ископаемые стратегического значения: руды алюминиевые, бериллиевые, медные, никелевые, ниобиевые, стронциевые, танталовые, титановые, урановые, циркониевые, флюорит, ванадиевые, висмутовые, вольфрамовые галиевые, гафниевые, индиевые, редкоземельные, литиевые, мышь'яковые, медные, оловянные, свинцовые, скандиевые, сурьмяные, теллуровые, цезиевые, цинковые, соль калийная.

Перечень участков недр (месторождений полезных ископаемых) стратегического и (или) критического значения, которые будут предоставляться в пользование путем проведения аукциона (электронных торгов) по продаже специального разрешения на пользование недрами -внесено 60 участков недр и месторождений полезных ископаемых с залежами руд титановых, литиевых, медных, никелевых, кобальтовых, ниобиевых, бериллиевых, циркониевых, соли калийной, флюорита, апатита.

Перечень участков недр (месторождений полезных ископаемых) стратегического значения и (или) критического значения, которые будут предоставляться в пользование путем проведения конкурса на заключение соглашения о разделе продукции внесены 26 участков недр и месторождений полезных ископаемых с залежами руд ванадиевых, литиевых, титановых, урановых и соли калийной.

Отмечается, что этот шаг направлен на защиту национальных интересов, усиление обороноспособности государства и создание прозрачных механизмов доступа к недрам.

Ожидается, что утверждение перечней будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности добывающей отрасли, развитию промышленных производств и устойчивого экономического развития Украины.

Кроме того, утверждение перечней является одной из первоочередных задач для успешной реализации договоренностей, определенных в соответствии с соглашением между Украиной и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.



По словам Гринчук, одобренный Кабмином документ является фундаментом для запуска украинского рынка стратегического и критического сырья, а соответственно и наполнения фонда.

"Он позволит существенно улучшить инвестиционный климат государства, будет способствовать становлению Украины полноценным игроком и партнером на международном рынке добывающей отрасли, а также существенно приблизит нас к успешному выполнению требований Плана Ukraine Facility, и стандартов, задекларированных Европейским актом о критическом сырье, что является важным в контексте евроинтеграции отрасли", - пояснила министр.