Кабмін відкрив конкурс на розробку родовища зі значними запасами літію в Україні

Кабмін анонсував проведення конкурсу на розробку родовища літію на ділянці "Добра" у Кіровоградській області. Переможець повинен забезпечити не лише видобуток, а й організувати виробництво продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram премʼєр-міністра України Юлії Свириденко.

"Провели у відрядженні позачергове засідання уряду, ухвалили важливе рішення для розвитку сектору корисних копалин та залучення інвестицій в Україну", - зазначила Свириденко.

Повідомляється, що Кабмін дав початок конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції у Кіровоградській області. Ділянка містить значні запаси літію, який має стратегічне значення для енергетики та технологій.

"Ми очікуємо інвестора, який забезпечить не лише видобуток, але й розвиток виробництв з доданою вартістю в Україні. Наступні кроки: публікація оголошення протягом двох місяців, три місяці для прийому заяв, далі – визначення переможця", - підкреслила премʼєр-міністр.