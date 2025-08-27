ua en ru
Кабмін відкрив конкурс на розробку родовища зі значними запасами літію в Україні

Середа 27 серпня 2025 15:00

Кабмін відкрив конкурс на розробку родовища зі значними запасами літію в Україні Фото: Кабмін відкрив конкурс на розробку родовища літію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Кабмін анонсував проведення конкурсу на розробку родовища літію на ділянці "Добра" у Кіровоградській області. Переможець повинен забезпечити не лише видобуток, а й організувати виробництво продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram премʼєр-міністра України Юлії Свириденко.

"Провели у відрядженні позачергове засідання уряду, ухвалили важливе рішення для розвитку сектору корисних копалин та залучення інвестицій в Україну", - зазначила Свириденко.

Повідомляється, що Кабмін дав початок конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції у Кіровоградській області. Ділянка містить значні запаси літію, який має стратегічне значення для енергетики та технологій.

"Ми очікуємо інвестора, який забезпечить не лише видобуток, але й розвиток виробництв з доданою вартістю в Україні. Наступні кроки: публікація оголошення протягом двох місяців, три місяці для прийому заяв, далі – визначення переможця", - підкреслила премʼєр-міністр.

Нововведення у сфері розробки надр

Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду. Після цього 8 травня Верховна Рада ратифікувала міжурядову угоду.

Згодом держава зняла гриф "Секретно" з даних про літій, золото, титан та інші стратегічні мінерали, аби відкрити доступ інвесторам і спростити розвиток галузі.

Окрім того, у липні Кабмін затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів та родовищ для надання в користування на умовах конкурсів УРП та аукціонів.

