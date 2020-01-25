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Кабмін створив робочу групу щодо співпраці з Deutsche Bahn

Новини » Політика     25.01.2020 - 12:06
Кабмін створив робочу групу щодо співпраці з Deutsche Bahn
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сторони продовжують обговорення моделі співпраці

Уряд створив робочу групу для обговорення деталей співпраці з німецьким залізничним оператором Deutsche Bahn. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів України.

Як повідомляється, до складу робочої групи увійшли представники "Укрзалізниці", транспортного комітету Верховної ради, ключових бізнес-асоціацій, профспілок та Міністерства інфраструктури.

Очікується, що найближчим часом на засіданні парламентського транспортного комітету з запрошенням всіх зацікавлених сторін обговорять майбутню співпрацю "Укрзалізниці" та німецького оператора. Також переговори щодо співпраці продовжуються між сторонами.

Крім того, в Кабміні наголосили, що УЗ залишиться під повним контролем держави, а співпраця з Deutsche Bahn допоможе захистити інтереси працівників УЗ та створити сучасну, комфортну та безпечну залізницю.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав дату підписання договору про співпрацю з німецьким залізничним оператором Deutsche Bahn. Очільник уряду заявив, що договір з Deutsche Bahn буде підписано 5 лютого.

Також РБК-Україна писало, що 22 січня у Давосі Міністерство інфраструктури України підписало "Меморандум про взаєморозуміння" з залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.

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