Гончарук назвав дату підписання договору з Deutsche Bahn

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Підписання договору відбудеться 5 лютого у Києві

Український уряд планує підписати договір про співпрацю з німецьким залізничним оператором Deutsche Bahn 5 лютого. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, після підписання договору німецький залізничний оператор надаватиме консультативні послуги "Укрзалізниці". При цьому сама УЗ залишиться у повній власності України.

"Більше інформації ми розповімо вже 5 лютого, під час підписання "Угоди про стратегічне партнерство" з Deutsche Bahn в Києві", - написав Гончарук.

Нагадаємо, 22 січня в Давосі Міністерство інфраструктури України підписало "Меморандум про взаєморозуміння" з залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.

За словами Гончарука, Україна в рамках "Меморандуму про взаєморозуміння" передасть в управління залізницю залізничному операторові Німеччини Deutsche Bahn на 10 років. Пізніше прем'єр запевнив, що співпраця України з Deutsche Bahn - це стратегічне партнерство, а не продаж або передача в концесію "Укрзалізниці".