Кабмин одобрил сделку с США, а Зеленский анонсировал встречу с Трампом: новости за 26 февраля

Кабмин одобрил соглашение с США о природных ископаемых. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он встретится с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе.

Более детально о том, что произошло в среду, 26 февраля, - в материале РБК-Украина .

Шесть ключевых позиций. Кабмин одобрил подписание сделки с США

Кабинет министров принял решения, которые необходимы для подписания сделки с США о редкоземельных металлах. В документе уже нет невыгодных для Украины условий.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, скоро Украина подпишет с США соглашение о создании инвестиционного фонда восстановления. Это будет важный шаг в рамках плана победы.

Зеленский подтвердил встречу с Трампом уже в эту пятницу

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в пятницу, 28 февраля.

"Встречусь с президентом Трампом. Для меня и всех нас в мире важно, чтобы помощь Америки не была остановлена. Сила нужна на пути к миру", - отметил глава государства.

Десантники взяли под контроль Котлино неподалеку от Покровска

Сичеславские десантники взяли под контроль населенный пункт Котлино неподалеку от Покровска. ВСУ выбили врага за пределы села и не дали тому закрепиться.

Как отмечают военные, занятие этого населенного пункта позволило бы оккупантам выйти на трассу Покровск-Днепр, поэтому на его захват в свое время враг бросил значительные силы.

Госдеп готовит список исключений для частичной разблокировки помощи Украине, - Politico

Чиновники Госдепа формируют список исключений из замороженной помощи Украине. Это может открыть доступ к определенным видам поддержки, которая сейчас приостановлена, пишет Politico.

Однако пока не понятно, готовится ли исключение для иностранного военного финансирования, контролируемого Госдепартаментом для Украины.

Зеленский анонсировал еще одно соглашение с США: о чем оно будет

Украина после сделки о редкоземельных металлах планирует подписать с США еще одно соглашение. Оно коснется инвестиционного фонда, рассказал президент Владимир Зеленский.

"Следующее соглашение будет более серьезным и сложным - следующее соглашение о фонде, и там будут уже какие-то партнерские отношения, деньги и так далее", - отметил он.

В Румынии задержали пророссийского кандидата в президенты Джорджеску: что известно

В Румынии проводят десятки обысков по делу о преступлениях касаемо публичных подстрекательств и против конституционного строя. Также был задержан бывший кандидат в президенты Келин Джорджеску.

Целью действий правоохранителей стала группа Горациу Потры, который является близким соратником пророссийского политика Джорджеску.