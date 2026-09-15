В Киеве второй раз за утро под ударом АЗС, есть пострадавшие
В Голосеевском районе Киева беспилотник упал на территорию автозаправочной станции, туда уже направляются спасатели. Это уже второй удар по АЗС в столице за одно утро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию ( КМВА ) и городского голову Виталия Кличко .
Что известно об атаке в Голосеевском районе
По данным КМВА, беспилотник упал на территории автозаправочной станции в Голосеевском районе столицы.
На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы. В результате попадания пострадал один человек.
О последствиях удара написал и мэр Киева Виталий Кличко. Он сообщил о сильном задымлении в районе из-за попадания беспилотника в одну из автозаправочных станций.
Это уже второй удар по АЗС за утро
Атака на заправку в Голосеевском районе - второй случай этого утра. Ранее, около 05:34-05:42, в Киеве уже раздавались взрывы из-за дронов.
В Дарницком районе БпЛА попал в территорию АЗС, пострадал один человек;
В Оболонском районе, предварительно, дрон попал в складские помещения.
Всего от утренней атаки на Киев уже пострадали четыре человека, они находятся в больницах. Двое из них – в тяжелом состоянии.
Обновлено в 9:18
Количество пострадавших увеличилось до 6 человек.
Обновлено в 9:59
В ГСЧС показали фото последствий атаки и отметили, что в ее результате пострадали уже 8 человек.
"Соломенский район: попадание в нежилое здание, без возгорания. 6 человек пострадали, они переданы медикам для госпитализации", - говорится в заявлении.
Между тем, ночью против Украины россияне запустили около 200 ударных дронов типа Shahed и Гербера сразу по нескольким направлениям - с территории России, а также с временно оккупированных Донбасса и Крыма.
Украинская противовоздушная оборона обезвредила большинство целей, однако вражеские беспилотники попали сразу в семь локаций.
Как сообщало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп ранее заявлял о якобы достигнутой договоренности между Украиной и Россией по энергетическому перемирию.
Впрочем, по данным Financial Times, глава Кремля не планирует заключать такое соглашение до зимы, рассчитывая усилить давление на Киев ударами по энергетической инфраструктуре.