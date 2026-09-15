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В Киеве второй раз за утро под ударом АЗС, есть пострадавшие

09:03 15.09.2026 Вт
2 мин
Из-за атаки наблюдается большое задымление
aimg Елена Чупровская
В Киеве второй раз за утро под ударом АЗС, есть пострадавшие Фото: подробности атаки в Голосеевском районе (t.me/dsns_kyiv/4479)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Голосеевском районе Киева беспилотник упал на территорию автозаправочной станции, туда уже направляются спасатели. Это уже второй удар по АЗС в столице за одно утро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию ( КМВА ) и городского голову Виталия Кличко .

Что известно об атаке в Голосеевском районе

По данным КМВА, беспилотник упал на территории автозаправочной станции в Голосеевском районе столицы.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы. В результате попадания пострадал один человек.

О последствиях удара написал и мэр Киева Виталий Кличко. Он сообщил о сильном задымлении в районе из-за попадания беспилотника в одну из автозаправочных станций.

Это уже второй удар по АЗС за утро

Атака на заправку в Голосеевском районе - второй случай этого утра. Ранее, около 05:34-05:42, в Киеве уже раздавались взрывы из-за дронов.

В Дарницком районе БпЛА попал в территорию АЗС, пострадал один человек;

В Оболонском районе, предварительно, дрон попал в складские помещения.

Всего от утренней атаки на Киев уже пострадали четыре человека, они находятся в больницах. Двое из них – в тяжелом состоянии.

Обновлено в 9:18

Количество пострадавших увеличилось до 6 человек.

Обновлено в 9:59

В ГСЧС показали фото последствий атаки и отметили, что в ее результате пострадали уже 8 человек.

"Соломенский район: попадание в нежилое здание, без возгорания. 6 человек пострадали, они переданы медикам для госпитализации", - говорится в заявлении.

Между тем, ночью против Украины россияне запустили около 200 ударных дронов типа Shahed и Гербера сразу по нескольким направлениям - с территории России, а также с временно оккупированных Донбасса и Крыма.

Украинская противовоздушная оборона обезвредила большинство целей, однако вражеские беспилотники попали сразу в семь локаций.

Как сообщало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп ранее заявлял о якобы достигнутой договоренности между Украиной и Россией по энергетическому перемирию.

Впрочем, по данным Financial Times, глава Кремля не планирует заключать такое соглашение до зимы, рассчитывая усилить давление на Киев ударами по энергетической инфраструктуре.

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