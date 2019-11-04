Кабмін провів низку кадрових призначень

Фото: Засідання Кабміну (kmu.gov.ua)

Також уряд оголосив конкурси на посади держсекретарів Мінекоенерго та Мінрегіону

На позачерговому засіданні Кабінет міністрів України схвалив низку кадрових рішень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Повідомляється, що уряд призначив Сергія Масліченка заступником міністра енергетики та захисту довкілля.

Також було звільнено з посади голови Державного космічного агентства Павла Дехтяренка та оголосив конкурс на зайняття посади голови Державного космічного агентства.

Крім того, уряд тимчасово поклав виконання обов’язків генерального директора Державного авіаційного підприємства “Україна” на Олександра Пономаренка.

Також оголошено конкурси на посади державних секретарів Мінекоенерго та Мінрегіону, голови Державної екологічної інспекції, посади заступника голови Державної фіскальної служби.

Зазначається, що Кабмін ухвалив проект Бюджету-2020 до другого читання.

"Сьогодні ми ухвалили проект бюджету-2020 до другого читання, опрацювавши висновки Верховної ради. Враховуючи рішення РНБО та комісії щодо розподілу коштів на інвестпроекти, бюджет ухвалено з доопрацюванням. Ми завершимо і якнайшвидше передамо документ до Верховної ради. Для нас важливий широкий діалог з нашими колегами в парламенті та президентом, тому відзавтра ми будемо обговорювати проект бюджету. І, звичайно, після подачі ми представимо людям головний фінансовий документ країни", - зазначила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Окрім цього, уряд скоротив граничну чисельність працівників райдержадміністрацій (РДА). Це зумовлене тим, що внаслідок реформи децентралізації функції РДА активно переходять до об’єднаних територіальних громад.

Зазначається, що це рішення дозволить оптимізувати роботу таких райдержадміністрацій та зменшити витрати бюджетних коштів, які можуть бути спрямовані на розвиток громад на відповідних територіях.

Також міністри зобов'язали усі державні установи виплачувати кошти на відрядження працівників у безготівковій формі. Це дозволить скоротити кількість паперових документів та заощадити мінімум 60 млн гривень на рік.

Крім того, Кабмін визначив порядок відбору до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби громадських об'єднань та закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку у сфері публічного управління та адміністрування. Рішення сприятиме прозорості та відкритості конкурсів на найвищі державні посади.

Нагадаємо, 2 листопада Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення за пропозиціями до проекту закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.

Раніше представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук розповіла в коментарі РБК-Україна, що у фракції "Слуга народу" переконані, що проект Державного бюджету на 2020 рік буде прийнятий в трьох читаннях до 20 грудня. За її словами, бюджет не будуть приймати "під ялинку".