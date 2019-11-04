Кабмин провел ряд кадровых назначений

Фото: Заседание Кабмина (kmu.gov.ua)

Также правительство объявило конкурсы на должности госсекретарей Мінекоенерго и Минрегиона

На внеочередном зеседании Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Сообщается, что правительство назначило Сергея Масличенко заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

Также был уволен с должности главы Государственного космического агентства Павел Дехтяренко и объявлен конкурс на занятие должности главы Государственного космического агентства.

Кроме того, правительство временно возложило исполнение обязанностей генерального директора Государственного авиационного предприятия “Украина” на Александра Пономаренко.

Также объявлены конкурсы на должности государственных секретарей Минэкоэнерго и Минрегиона, председателя Государственной экологической инспекции, должности заместителя председателя Государственной фискальной службы.

Отмечается, что Кабмин принял проект Бюджета-2020 ко второму чтению.

"Сегодня мы приняли проект бюджета-2020 до второго чтения, рассмотрев выводы Верховной рады. Учитывая решение СНБО и комиссии по распределению средств на инвестпроекты, бюджет принят с доработкой. Мы завершим и как можно быстрее передадим документ в Верховную раду. Для нас важен широкий диалог с нашими коллегами в парламенте и президентом, поэтому с завтрашнего дня мы будем обсуждать проект бюджета. И, конечно, после подачи мы представим людям главный финансовый документ страны", - отметила министр финансов Оксана Маркарова.

Кроме этого, правительство сократило предельную численность работников райгосадминистраций (РГА). Это обусловлено тем, что в результате реформы децентрализации функции РГА активно переходят в объединенные территориальные общины.

Отмечается, что это решение позволит оптимизировать работу таких райгосадминистраций и уменьшить расходы бюджетных средств, которые могут быть направлены на развитие общин на соответствующих территориях.

Также министры обязали все государственные учреждения выплачивать средства на командировки работников в безналичной форме. Это позволит сократить количество бумажных документов и сэкономить минимум 60 млн гривен в год.

Кроме того, Кабмин определил порядок отбора в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы общественных объединний и учреждений высшего образования, осуществляющих подготовку в сфере публичного управления и администрирования. Решение будет способствовать прозрачности и открытости конкурсов на самые высокие государственные должности.

Напомним, 2 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение по предложениям к проекту закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны.

Ранее представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук рассказала в комментарии РБК-Украина, что во фракции "Слуга народа" убеждены, что проект Государственного бюджета на 2020 год будет принят в трех чтениях до 20 декабря. По ее словам, бюджет не будут принимать "под елку".