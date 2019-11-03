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Кабмін встановив граничну кількість чиновників ОДА і РДА

Новини » Політика     03.11.2019 - 21:18
Кабмін встановив граничну кількість чиновників ОДА і РДА
Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

Раніше в Кабміні заявили, що в Україні скоротять штат районних державних адміністрацій на 18449

Кабінет міністрів затвердив граничну кількість чиновників в обласних державних адміністраціях та районних адміністраціях.Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з засідання уряду у своєму Telegram-каналі.

Найбільше працівників РДА скоротили в Київській, Вінницькій і Житомирській областях.

Кабмін встановив граничну кількість чиновників ОДА і РДА

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що в Україні скоротять штат районних державних адміністрацій на 18449 позицій. Як повідомив Дубілет, такі кадрові рішення допоможуть підвищити ефективність роботи державних органів.

Дубілет перерахував кілька принципів скорочення: частина функцій дублюються з об'єднаними територіальними громадами (ВІДГ); частина функцій ліквідують, оскільки вони виявилися застарілими і неефективними; ще частину функцій намір перенести на більш високий рівень (ОДА, територіальні органи центральних органів влади чи навіть Київ); також деякі функції об'єднають

Міністр додав, що співробітників, які потраплять під скорочення, попередять за 2 місяці, а також виплатять їм все компенсаційні витрати, у тому числі за невикористані щорічні відпустки. Кожному держслужбовцю обіцяють знайти нову роботу. До цього процесу залучили Профспілки, вони будуть працювати з кожним індивідуально держслужбовцям.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України планує реформувати Державний аудиторську службу і скоротити кількість працівників.

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