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РНБО ухвалила рішення про пропозиції до бюджету-2020

Новини » Політика     02.11.2019 - 15:31
РНБО ухвалила рішення про пропозиції до бюджету-2020
Фото: засідання РНБО (rnbo.gov.ua)

РНБО ухвалила рішення по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України прийняла рішення щодо пропозицій до проекту закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони. Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Рішення було прийнято на засіданні в суботу, 2 листопада.

Раніше повідомлялося, що перед поданням проекту державного бюджету на 2020 рік до другого читання буде проведено засідання. Зокрема, всі витрати на безпеку і оборону повинні бути розподілені за рішенням РНБО.

Як відомо, 18 жовтня Верховна рада України ухвалила законопроект про державний бюджет на 2020 рік за основу в першому читанні. Тоді голова комітету з питань бюджету Юрій Аристов заявив, що до першого читання дохідна частина державного бюджету на 2020 рік зросте на 18 млрд гривень. Він зазначив, що зараз складно спрогнозувати наскільки збільшать доходну частину бюджету до розгляду проекту в другому читанні.

Як повідомляло РБК-Україна, бюджет на 2020 рік Верховна рада України прийме не пізніше 1 грудня 2019 року, про що свідчить орієнтовний графік розгляду проекту закону про держбюджет.

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