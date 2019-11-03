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Кабмін затвердив проект держбюджету-2020 до другого читання

Новини » Політика     03.11.2019 - 20:55
Кабмін затвердив проект держбюджету-2020 до другого читання
Фото: уряд (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект бюджету буде направлено на друге читання у Верховну раду

Кабінет міністрів ввечері, 3 листопада, затвердив проект державного бюджету на 2020 рік. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з засідання уряду у своєму Telegram-каналі.

Уряд затвердив проект бюджету, який буде спрямовано на друге читання у Верховну раду.

За його словами, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і міністра культури молоді і спорту Володимира Бородянського не було на засіданні уряду.

2 листопада Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення за пропозиціями до проекту закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.

Раніше міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що Кабінет міністрів подасть у Верховну Раду проект держбюджету-2020 на друге читання у відповідності з Бюджетним кодексом - не пізніше 3 листопада, зазначивши, що міністерство активно працює над підготовкою проекту державного бюджету.

Нагадаємо, раніше представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук розповіла в коментарі РБК-Україна, що у фракції "Слуга народу" переконані, що проект Державного бюджету на 2020 рік буде прийнятий в трьох читаннях до 20 грудня. За її словами, бюджет не будуть приймати "під ялинку".

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