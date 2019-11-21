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Кабмін пропонує Раді внести зміни до закону про ВАКС

Новини » Політика     21.11.2019 - 18:42
Кабмін пропонує Раді внести зміни до закону про ВАКС
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зміни пропонується внести у зв'язку з прийняттям закону про кримінальні проступки

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект №2483 "Про внесення змін до закону "Про Вищий антикорупційний суд" у зв'язку з прийняттям закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Відповідний проект був зареєстрований у Раді 21 листопада. Текст документу наразі відсутній на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, закон про кримінальні проступки був опублікований у виданні "Голос України" 24 квітня. У документі прописано, що закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Як писало РБК-Україна раніше, 22 квітня п'ятий президент України Петро Порошенко підписав закон про нову класифікацію кримінальних порушень.

Так, у минулому році депутати ВР прийняли закон про кримінальні проступки: за законопроект №7279-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" проголосували 239 парламентаріїв.

Слід зазначити, Раді пропонують відкласти набуття чинності законом про кримінальні проступки. Зокрема, законопроект, поданий народними депутатами, пропонує відстрочення введення інституту кримінальних проступків до 1 січня 2021 року.

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