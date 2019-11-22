Кабмин предлагает Раде внести изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей"

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Изменения правительство хочет внести в связи с принятием закона об уголовных проступках

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №24844 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Соответствующий проект был зарегистрирован в парламенте 21 ноября. Текст документа пока отсутствует на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, Кабмин также внес в Раду три законопроекта об изменениях в закон о Высшем антикоррупционном суде, Налоговый и Таможенный кодексы в связи с принятием закона об уголовных проступках.

Данный закон был опубликован в издании "Голос Украины" 24 апреля. В документе прописано, что он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как писало РБК-Украина ранее, 22 апреля пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о новой классификации уголовных нарушений, при этом Рада его одобрила еще в 2018 году.

Следует отметить, Раде предлагают отложить вступление в силу закона об уголовных проступках. В частности, законопроект, поданный народными депутатами, предлагает отсрочку введения института уголовных проступков до 1 января 2021 года.