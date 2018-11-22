Рада відправила у відставку Кутового

Фото: Тарас Кутовий (УНІАН)

Таке рішення нардепи прийняли в ході засіданні 22 листопада

Верховна рада України 22 листопада відправила у відставку міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового. Відповідний проект постанови №9327 за основу та в цілому підтримали 257 парламентарів, передає кореспондент РБК-Україна.

Підкреслимо, постанова набирає чинності з дня її прийняття.

"Прийняти відставку міністра аграрної політики та продовольства України Кутового Тараса Вікторовича. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття", - сказано у тексті документу.

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, комітет Верховної ради з питань правової політики і правосуддя прийняв рішення щодо звільнення з посади Кутового.

Раніше, 21 листопада, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував звільнити Тараса Кутового з посади міністра аграрної політики і продовольства.

Прем'єр зауважив, що Кутового подав заяву про звільнення з почали за власним бажанням більше року тому.

Зазначимо, про те, що Кутовий йде у відставку з посади міністра агрополітики, повідомлялося ще в травні 2017 року. За його словами, надалі він планував займатися залученням інвестицій в економіку України.