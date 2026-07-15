ua en ru
Ср, 15 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Из МВД в Минобороны: что известно об Игоре Клименко, который заменит Федорова

20:22 15.07.2026 Ср
2 мин
Клименко прошел путь от военного психолога до министра
aimg Дмитрий Левицкий
Из МВД в Минобороны: что известно об Игоре Клименко, который заменит Федорова Фото: Игорь Клименко, глава МВД (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Министр внутренних дел Игорь Клименко может возглавить Министерство обороны в новом правительстве Сергея Корецкого. Его кандидатуру озвучили во время заседания фракции "Слуги народа" с президентом.

Что известно о карьере главы МВД и будущего руководителя Минобороны - рассказывает РБК-Украина.

Образование и первые шаги в карьере

Игорь Клименко получил высшее образование в Харькове, где в 1994 году окончил Харьковский военный университет. После этого он три года проходил службу в Вооруженных Силах Украины.

Впоследствии Клименко перешел в структуру Министерства внутренних дел, начав работу как психолог в управлении по работе с личным составом в Харьковской области. Кроме военного образования, он имеет ученую степень доктора психологических наук.

Миротворческая миссия и работа в МВД

В начале 2000-х годов Клименко участвовал в международных операциях. В частности, он проходил службу в составе Специального миротворческого центра при МВД, а также был патрульным оперативного взвода в Косово.

По возвращении в Украину он много лет занимался кадровым и психологическим обеспечением в структуре министерства:

  • возглавлял Центр практической психологии МВД;
  • руководил Департаментом кадрового обеспечения Национальной полиции;
  • занимал должность заместителя главы Нацполиции.

Руководство Нацполицией и должность министра

В сентябре 2019 года Игорь Клименко возглавил Национальную полицию Украины, получив звание генерала полиции первого ранга.

После гибели бывшего руководства министерства в авиакатастрофе, с 7 февраля 2023 года Клименко вступил в должность министра внутренних дел Украины.

Читайте также:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кабинет Министров Украины Министерство внутренних дел Украины Клименко Михаил Федоров
Новости
Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма
Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма
Аналитика
От Катовице до Бали: куда и зачем киевские застройщики переносят строительные площадки
Мария Волощукредактор РБК-Украина От Катовице до Бали: куда и зачем киевские застройщики переносят строительные площадки