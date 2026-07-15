Из МВД в Минобороны: что известно об Игоре Клименко, который заменит Федорова

Министр внутренних дел Игорь Клименко может возглавить Министерство обороны в новом правительстве Сергея Корецкого. Его кандидатуру озвучили во время заседания фракции "Слуги народа" с президентом.

Что известно о карьере главы МВД и будущего руководителя Минобороны - рассказывает РБК-Украина .

Образование и первые шаги в карьере

Игорь Клименко получил высшее образование в Харькове, где в 1994 году окончил Харьковский военный университет. После этого он три года проходил службу в Вооруженных Силах Украины.

Впоследствии Клименко перешел в структуру Министерства внутренних дел, начав работу как психолог в управлении по работе с личным составом в Харьковской области. Кроме военного образования, он имеет ученую степень доктора психологических наук.

Миротворческая миссия и работа в МВД

В начале 2000-х годов Клименко участвовал в международных операциях. В частности, он проходил службу в составе Специального миротворческого центра при МВД, а также был патрульным оперативного взвода в Косово.

По возвращении в Украину он много лет занимался кадровым и психологическим обеспечением в структуре министерства:

возглавлял Центр практической психологии МВД;

руководил Департаментом кадрового обеспечения Национальной полиции;

занимал должность заместителя главы Нацполиции.

Руководство Нацполицией и должность министра

В сентябре 2019 года Игорь Клименко возглавил Национальную полицию Украины, получив звание генерала полиции первого ранга.

После гибели бывшего руководства министерства в авиакатастрофе, с 7 февраля 2023 года Клименко вступил в должность министра внутренних дел Украины.