Из МВД в Минобороны: что известно об Игоре Клименко, который заменит Федорова
Министр внутренних дел Игорь Клименко может возглавить Министерство обороны в новом правительстве Сергея Корецкого. Его кандидатуру озвучили во время заседания фракции "Слуги народа" с президентом.
Что известно о карьере главы МВД и будущего руководителя Минобороны - рассказывает РБК-Украина.
Образование и первые шаги в карьере
Игорь Клименко получил высшее образование в Харькове, где в 1994 году окончил Харьковский военный университет. После этого он три года проходил службу в Вооруженных Силах Украины.
Впоследствии Клименко перешел в структуру Министерства внутренних дел, начав работу как психолог в управлении по работе с личным составом в Харьковской области. Кроме военного образования, он имеет ученую степень доктора психологических наук.
Миротворческая миссия и работа в МВД
В начале 2000-х годов Клименко участвовал в международных операциях. В частности, он проходил службу в составе Специального миротворческого центра при МВД, а также был патрульным оперативного взвода в Косово.
По возвращении в Украину он много лет занимался кадровым и психологическим обеспечением в структуре министерства:
- возглавлял Центр практической психологии МВД;
- руководил Департаментом кадрового обеспечения Национальной полиции;
- занимал должность заместителя главы Нацполиции.
Руководство Нацполицией и должность министра
В сентябре 2019 года Игорь Клименко возглавил Национальную полицию Украины, получив звание генерала полиции первого ранга.
После гибели бывшего руководства министерства в авиакатастрофе, с 7 февраля 2023 года Клименко вступил в должность министра внутренних дел Украины.