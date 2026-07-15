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Виталий Ким может возглавить Минветеранов, - источник

13:53 15.07.2026 Ср
1 мин
Разговор о кандидатуре Кима уже состоялся
aimg Валерий Ульяненко aimg Милан Лелич
Виталий Ким может возглавить Минветеранов, - источник Фото: Виталий Ким (Getty Images)
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Новым министром по делам ветеранов Украины может стать глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.

"Да, говорили об этом", - сказал собеседник по поводу кандидатуры Кима в Минветеранов.

Напомним, сегодня кандидат на должность премьер-министра Сергей Корецкий провел встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". Во время нее он наметил свое видение работы будущего Кабинета министров и предложенной структуры правительства.

По словам народной депутатки от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк, встреча прошла без участия президента Владимира Зеленского.

В то же время, вечером глава государства должен присоединиться к обсуждению, в ходе которого планируют окончательно определиться с составом нового правительства.

Как сообщил источник РБК-Украина, кроме встречи Корецкого с парламентариями, утром также состоялось закрытое совещание, посвященное формированию нового Кабмина. Также проводились консультации с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым.

Ранее источник РБК-Украина сообщал о возможной замене главы Министерства ветеранов Натальи Калмыковой, однако до сих пор имя потенциального кандидата не называлось.

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