Виталий Ким может возглавить Минветеранов, - источник

Новым министром по делам ветеранов Украины может стать глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.

"Да, говорили об этом", - сказал собеседник по поводу кандидатуры Кима в Минветеранов.

Напомним, сегодня кандидат на должность премьер-министра Сергей Корецкий провел встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". Во время нее он наметил свое видение работы будущего Кабинета министров и предложенной структуры правительства.

По словам народной депутатки от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк, встреча прошла без участия президента Владимира Зеленского.

В то же время, вечером глава государства должен присоединиться к обсуждению, в ходе которого планируют окончательно определиться с составом нового правительства.