ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Количество ДТП из-за превышения скорости растет: в Раде готовят изменения для водителей

Четверг 02 октября 2025 06:40
UA EN RU
Количество ДТП из-за превышения скорости растет: в Раде готовят изменения для водителей Фото: В Украине планируют повысить штрафы за превышение скорости (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Татьяна Веремеева

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает изменение системы штрафов для водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого во время экспертного обсуждения "Безопасность дорожного движения: чего ждать от нового политического сезона".

По его словам, с января по сентябрь 2025 года в стране произошло 16 423 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 1 968 человек. Это на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом пострадали более 20 тысяч человек.

Проблема скорости

Билошицкий отметил, что превышение скорости стало главной причиной аварий с жертвами. В этом году зафиксировано почти 3,5 млн случаев превышения - как в ручном, так и в автоматическом режиме.

"41% от всех ДТП с пострадавшими и погибшими - это превышение скорости. А штраф в 340 гривен (170 гривен при автофиксации) - смешной и не соответствует общественной опасности этого правонарушения", - пояснил он.

Сейчас законопроект направят на рассмотрение профильного комитета. После этого его могут рекомендовать к первому чтению в парламенте.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине планируют изменить систему штрафов за превышение скорости, снизив "допустимую погрешность" с 20 до 10 км/ч и введя градацию штрафов. Законопроект №13314 предусматривает большие штрафы в зависимости от превышения скорости и возможное лишение водительских прав в случае создания аварийной ситуации. Это решение должно снизить смертность на дорогах, ведь превышение скорости является основной причиной ДТП и травмирования.

Предложенные штрафы:

- за превышение на 10 км/ч - 340 гривен;
- на 20 км/ч - 680 гривен;
- на 30 км/ч - 1360 гривен;
- на 40 км/ч - 1700 гривен;
- на 60 км/ч - 2720 гривен;
- на 80 км/ч - 3400 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПДР Автомобильное движение Штрафы
Новости
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня