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Кабмін готує санкції проти Росії за визнання "ЛДНР"

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 21:59
Кабмін готує санкції проти Росії за визнання "ЛДНР" Фото: прем'єр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів готує пакет санкцій проти Росії. Зокрема, за визнання так званих Луганської та Донецької "народних республік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Свободу слова" на ICTV.

"Уряд готує відповідні пропозиції в РНБО і Верховна рада завтра розглядатиме відповідний пакет (санкцій проти Росії, - ред.), - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, ЄС погодив пакет санкцій проти Росії за визнання "ЛДНР".

Зазначимо, що Британія ввела обмеження проти п'яти російських банків і друзів президента РФ Володимира Путіна.

Крім того, Лондон планує ввести санкції щодо депутатів Державної Думи і сенаторів Ради Федерації РФ, які проголосували за це рішення.

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Денис Шмигаль Санкції проти Росії
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