ru ua
Вт, 22 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС погодив пакет санкцій проти Росії за визнання "ЛДНР"

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 22 лютого 2022 19:33
ЄС погодив пакет санкцій проти Росії за визнання "ЛДНР" Фото: глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Євросоюз одноголосно схвалив перший пакет санкцій проти Росії. Зокрема, за визнання так званих Луганської та Донецької "народних республік". У нього потрапили 351 член Держдуми РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію міністра закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріана і глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"27 країн-членів ЄС домовилися про аналіз ситуації навколо України, про серйозність і ризики, які вона може викликати. Ми також погодили пакет санкцій", - заявив глава МЗС Франції.

У санкційний список потрапили російські фізичні та юридичні особи, включаючи політиків, оборонний сектор, а також банки і організації, що фінансують операції Росії на Донбасі.

"Європейські санкції дуже боляче вдарять по Росії", - заявив Боррель.

При цьому він додав, що президента РФ Володимира Путіна у списку санкцій немає.

Нагадаємо, Росія офіційно визнала так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". На цьому тлі проти Москви почали вводити санкції. Так, Британія ввела обмеження проти п'яти російських банків і друзів президента РФ Володимира Путіна.

Крім того, Лондон планує ввести санкції щодо депутатів Державної Думи і сенаторів Ради Федерації РФ, які проголосували за це рішення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз ДНР Санкції проти Росії
NEWS
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
DAILY
Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі