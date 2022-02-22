ЄС погодив пакет санкцій проти Росії за визнання "ЛДНР"

Євросоюз одноголосно схвалив перший пакет санкцій проти Росії. Зокрема, за визнання так званих Луганської та Донецької "народних республік". У нього потрапили 351 член Держдуми РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію міністра закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріана і глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"27 країн-членів ЄС домовилися про аналіз ситуації навколо України, про серйозність і ризики, які вона може викликати. Ми також погодили пакет санкцій", - заявив глава МЗС Франції.

У санкційний список потрапили російські фізичні та юридичні особи, включаючи політиків, оборонний сектор, а також банки і організації, що фінансують операції Росії на Донбасі.

"Європейські санкції дуже боляче вдарять по Росії", - заявив Боррель.

При цьому він додав, що президента РФ Володимира Путіна у списку санкцій немає.