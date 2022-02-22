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Британія введе санкції проти членів Держдуми і Радфеда, які підтримали визнання "ЛДНР"

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Лондон, Вівторок 22 лютого 2022 16:22
Британія введе санкції проти членів Держдуми і Радфеда, які підтримали визнання "ЛДНР" Фото: Британія введе санкції проти Держдуми і Ради Федерації за визнання "ЛДНР" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Великобританія введе санкції проти депутатів Державної думи і сенаторів Ради федерації РФ, які проголосували за визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік". Також британське МЗС підготувало додаткові обмеження на випадок продовження агресії Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Міністерства закордонних справ Британії.

"Великобританія накладе санкції на тих членів російської Думи і Ради федерації, які проголосували за визнання "незалежності" Донецька і Луганська, що є грубим порушенням територіального суверенітету України". - йдеться в релізі.

Крім того, найближчим часом Великобританія планує запровадити обмеження, які не дозволять британським компаніям та фізичним особам інвестувати чи вести бізнес у "ЛДНР". Обмеження діятимуть доти, доки ці території не повернуться під контроль України.

На випадок подальшої агресії Росії проти України Великобританія підготувала безпрецедентний пакет додаткових санкцій. Обмеження торкнуться російського фінансового сектору та торгівлі. Крім цього, планується ухвалити закон, який не дозволить Росії випускати суверенні боргові зобов'язання на британських ринках.

Нагадаємо, раніше Британія запровадила санкції проти п'яти російських банків та друзів президента РФ Володимира Путіна.

Зазначимо, 21 лютого Путін офіційно визнав "ЛНР" та "ДНР". Сьогодні Держдума і Радфед Росії ратифікували так звані "договори про дружбу" з ними.

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