ru ua
Вт, 22 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин готовит санкции против России за признание "ЛДНР"

Новина українською →
Киев, Вторник 22 февраля 2022 21:59
Кабмин готовит санкции против России за признание "ЛДНР" Фото: премьер Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовит пакет санкций против России. В частности, за признание так называемых Луганской и Донецкой "народных республик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свободу слова" на ICTV.

"Правительство готовит соответствующие предложения в СНБО и Верховная рада завтра будет рассматривать соответствующий пакет (санкций против России, - ред.), - заявил Шмыгаль.

Напомним, ЕС согласовал пакет санкций против России за признание "ЛДНР".

Отметим, что Британия ввела ограничения против пяти российских банков и друзей президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, Лондон планирует ввести санкции в отношении депутатов Государственной думы и сенаторов Совета федерации РФ, которые проголосовали за это решение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль Санкции против России
NEWS
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
DAILY
Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше