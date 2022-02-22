Кабмин готовит санкции против России за признание "ЛДНР"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовит пакет санкций против России. В частности, за признание так называемых Луганской и Донецкой "народных республик".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свободу слова" на ICTV.
"Правительство готовит соответствующие предложения в СНБО и Верховная рада завтра будет рассматривать соответствующий пакет (санкций против России, - ред.), - заявил Шмыгаль.
Напомним, ЕС согласовал пакет санкций против России за признание "ЛДНР".
Отметим, что Британия ввела ограничения против пяти российских банков и друзей президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, Лондон планирует ввести санкции в отношении депутатов Государственной думы и сенаторов Совета федерации РФ, которые проголосовали за это решение.