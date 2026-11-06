Без кабелей и платного облака: Google автоматизирует передачу фото с Android на ПК

Бесплатная альтернатива платным облакам

Новая функция позволяет копировать файлы без использования облачных хранилищ типа Google Photos или OneDrive. Фото и видео будут передаваться непосредственно со смартфона на компьютер через локальную сеть Wi-Fi.

Упоминание об этой возможности появилось в официальном перечне обновлений Google Play services v26.43 в разделе "Подключение устройств". Это первое официальное подтверждение функции над которой Google работала последние несколько месяцев.

Google упрощает резервное копирование фотографий с Android на Windows (скриншот: Android Authority)

Читайте больше: Каждый четвертый смартфон в опасности: почему пользователи не обновляют Android

Пошаговый процесс настройки

Для автоматической синхронизации устройств не требуются кабели – процесс происходит в фоновом режиме.

Основные шаги для настройки системы:

Установить или обновить приложение Quick Share на компьютере с Windows;

Подключить смартфон и ПК к одной сети Wi-Fi;

Войти на обоих устройствах под одной аккаунтом Google.

После установки система сможет ежедневно копировать новые фотографии и видеоролики в выбранную папку на ПК.

Не пропустите: В 10 раз эффективнее против багов: Google развернула флагманский ИИ Gemini 4 Carbon

Постепенный запуск и возможные ограничения

Распространение обновления происходит постепенно, поэтому функция может появиться у пользователей не одновременно. Для ее работы необходимо обязательно обновить сервисы Google Play и десктопную версию Quick Share.

Со всем тем, что под вопросом остается совместимость функции с некоторыми брендами.

Предварительный анализ кода указывал на возможное ограничение функции для смартфонов и ноутбуков Samsung, однако в официально выпущенном описании в релиз Google не указывает никаких оговорок на этот счет.