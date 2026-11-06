Без кабелей и платного облака: Google автоматизирует передачу фото с Android на ПК

Google упрощает перенос фотографий и видео со смартфона на компьютер: Android-устройства смогут автоматически копировать медиафайлы на ПК с Windows. Передача будет производиться без кабелей через обновленный сервис Quick Share.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Android Authority.
Новая функция позволяет копировать файлы без использования облачных хранилищ типа Google Photos или OneDrive. Фото и видео будут передаваться непосредственно со смартфона на компьютер через локальную сеть Wi-Fi.
Упоминание об этой возможности появилось в официальном перечне обновлений Google Play services v26.43 в разделе "Подключение устройств". Это первое официальное подтверждение функции над которой Google работала последние несколько месяцев.
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Для автоматической синхронизации устройств не требуются кабели – процесс происходит в фоновом режиме.
Основные шаги для настройки системы:
После установки система сможет ежедневно копировать новые фотографии и видеоролики в выбранную папку на ПК.
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Распространение обновления происходит постепенно, поэтому функция может появиться у пользователей не одновременно. Для ее работы необходимо обязательно обновить сервисы Google Play и десктопную версию Quick Share.
Со всем тем, что под вопросом остается совместимость функции с некоторыми брендами.
Предварительный анализ кода указывал на возможное ограничение функции для смартфонов и ноутбуков Samsung, однако в официально выпущенном описании в релиз Google не указывает никаких оговорок на этот счет.