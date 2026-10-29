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В 10 раз эффективнее против багов: Google развернула флагманский ИИ Gemini 4 Carbon

10:03 29.10.2026 Чт
3 мин
aimg Ольга Завада
В 10 раз эффективнее против багов: Google развернула флагманский ИИ Gemini 4 Carbon Google показала возможности Gemini 4 Carbon (коллаж: РБК-Украина)
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Google официально объявила о выходе новой ИИ-модели Gemini 4 Carbon. Релиз состоялся всего через две недели после дебюта Gemini 4 Argon.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google.

Рекордные показатели в кибербезопасности и программировании

В отличие от стандартных ИИ-помощников, Gemini 4 Carbon разработана как полноценный автономный агент.

Нейросеть способна выполнять сложные многошаговые инженерные сценарии, выбирать инструменты и принимать решения без постоянного вмешательства человека.

Внутренние команды разработчиков фиксировали случаи, когда модель самостоятельно работала над поиском багов и исправлением кода в течение нескольких дней.

Главные достижения новинки в тестировании :

  • результат 88,2 процента в бенчмарке SEC-bench Pro по выявлению уязвимостей в реальном ПО;
  • показатель 71 процента в тесте CWE-bench по качеству создания защитных патчей;
  • показатель 54,8 процента в ExploitGym при проверке реальности угрозы обнаруженных ошибок;
  • вдвое выше вероятность генерации безопасного кода без уязвимостей по сравнению с предыдущей версией Argon;
  • превышение результатов моделей-конкуренов в 10 раз по качеству плат для кода, согласно данным команды разработчиков браузера Chrome.

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Беспрецедентный уровень защиты и тестирования

В тестах на безопасность Gray Swan по сценарию Indirect Prompt Injection модель показала результат в 0 процентах успешных атак хакеров.

Это означает, что система отразила все попытки манипуляции через текстовые запросы, обойдя Argon с его 0,7 процента, Claude Opus 5.5 с 1 процентом и GPT-6 Astra с 8,5 процента.

Меры безопасности и правила развертывания модели:

  • уровень недоказанных или ошибочных утверждений снизился примерно вдвое по сравнению с предыдущими версиями;
  • уведомления о критических сбоях в среде написания кода сократились почти на 80 процентов;
  • допуск к модели на первом этапе получит ограниченный круг специалистов по киберзащите через Fairwinds;
  • Google принимает участие в добровольной программе тестирования моделей перед публичным релизом под контролем правительства США.

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Доступность и цены для разработчиков

Полноценный публичный релиз системы будет происходить поэтапно. Ожидается, что первыми доступ к новинке получат подписчики тарифа AI Ultra и разработчики через фирменный Gemini API.

Льготная стартовая цена за использование составляет 2 доллара за 1 миллион входных токенов и 10 долларов за 1 миллион выходных токенов.

При этом кэшированные входящие токены получат скидку в размере 95 процентов.

Точной даты окончания льготного периода и выхода для широкой общественности компания пока не объявила.

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