В 10 раз эффективнее против багов: Google развернула флагманский ИИ Gemini 4 Carbon

Google официально объявила о выходе новой ИИ-модели Gemini 4 Carbon. Релиз состоялся всего через две недели после дебюта Gemini 4 Argon.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google .

Рекордные показатели в кибербезопасности и программировании

В отличие от стандартных ИИ-помощников, Gemini 4 Carbon разработана как полноценный автономный агент.

Нейросеть способна выполнять сложные многошаговые инженерные сценарии, выбирать инструменты и принимать решения без постоянного вмешательства человека.

Внутренние команды разработчиков фиксировали случаи, когда модель самостоятельно работала над поиском багов и исправлением кода в течение нескольких дней.

Главные достижения новинки в тестировании :

результат 88,2 процента в бенчмарке SEC-bench Pro по выявлению уязвимостей в реальном ПО;

показатель 71 процента в тесте CWE-bench по качеству создания защитных патчей;

показатель 54,8 процента в ExploitGym при проверке реальности угрозы обнаруженных ошибок;

вдвое выше вероятность генерации безопасного кода без уязвимостей по сравнению с предыдущей версией Argon;

превышение результатов моделей-конкуренов в 10 раз по качеству плат для кода, согласно данным команды разработчиков браузера Chrome.

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Беспрецедентный уровень защиты и тестирования

В тестах на безопасность Gray Swan по сценарию Indirect Prompt Injection модель показала результат в 0 процентах успешных атак хакеров.

Это означает, что система отразила все попытки манипуляции через текстовые запросы, обойдя Argon с его 0,7 процента, Claude Opus 5.5 с 1 процентом и GPT-6 Astra с 8,5 процента.

Меры безопасности и правила развертывания модели:

уровень недоказанных или ошибочных утверждений снизился примерно вдвое по сравнению с предыдущими версиями;

уведомления о критических сбоях в среде написания кода сократились почти на 80 процентов;

допуск к модели на первом этапе получит ограниченный круг специалистов по киберзащите через Fairwinds;

Google принимает участие в добровольной программе тестирования моделей перед публичным релизом под контролем правительства США.

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Доступность и цены для разработчиков

Полноценный публичный релиз системы будет происходить поэтапно. Ожидается, что первыми доступ к новинке получат подписчики тарифа AI Ultra и разработчики через фирменный Gemini API.

Льготная стартовая цена за использование составляет 2 доллара за 1 миллион входных токенов и 10 долларов за 1 миллион выходных токенов.

При этом кэшированные входящие токены получат скидку в размере 95 процентов.

Точной даты окончания льготного периода и выхода для широкой общественности компания пока не объявила.