Без кабелів і платних хмар: Google автоматизує передачу фото з Android на ПК

Безкоштовна альтернатива платним хмарам

Нова функція дає змогу копіювати файли без використання хмарних сховищ на кшталт Google Photos або OneDrive. Фото та відео передаватимуться безпосередньо зі смартфона на комп’ютер через локальну мережу Wi-Fi.

Згадка про цю можливість з’явилася в офіційному переліку оновлень Google Play services v26.43 у розділі "Підключення пристроїв". Це перше офіційне підтвердження функції, над якою Google працювала останні декілька місяців.

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Покроковий процес налаштування

Для автоматичної синхронізації пристроїв не потрібні кабелі - процес відбувається у фоновому режимі.

Основні кроки для налаштування системи:

Установити або оновити додаток Quick Share на комп'ютері з Windows;

Підключити смартфон та ПК до однієї мережі Wi-Fi;

Увійти на обох пристроях під одним обліковим записом Google.

Після налаштування система зможе щодня копіювати нові фотографії та відеоролики у вибрану папку на ПК.

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Поступовий запуск та можливі обмеження

Поширення оновлення відбувається поступово, тому функція може з'явитися у користувачів не одночасно. Для її роботи потрібно обов'язково оновити сервіси Google Play та десктопну версію Quick Share.

З усім тим, під питанням залишається сумісність функції із деякими брендами.

Попередній аналіз коду вказував на можливе обмеження функції для смартфонів та ноутбуків Samsung, однак в офіційно випущеному описі до релізу Google не вказує жодних застережень щодо цього.