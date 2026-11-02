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ИИ написал стих в космосе: Google сделала первый шаг к созданию орбитальных дата-центров

13:14 02.11.2026 Пн
3 мин
aimg Ольга Завада
ИИ написал стих в космосе: Google сделала первый шаг к созданию орбитальных дата-центров Google успешно испытала ИИ-модель на космическом спутнике (зображение: РБК-Украина)
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Google впервые запустила ИИ непосредственно на орбите Земли - нейросеть работала на процессоре спутника и самостоятельно сгенерировала ответ в космосе.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Google.

Первые шаги проекта Project Suncatcher в открытом космосе

1 октября Google запустила прототип спутника в рамках исследовательского проекта Suncatcher.

Это начало длительного эксперимента, в ходе которого компания будет изучать, как снабжать ИИ вычислительными мощностями и электроэнергией непосредственно в космосе.

После выхода на орбиту специалисты в течение нескольких недель завершали проверку всех бортовых систем:

  • производилось включение головного компьютера и специальных лотков с процессорами TPU;
  • инженеры успешно провели начальные тесты машинного обучения;
  • система достигла исторической вехи, выполнив первую проверку связи с орбитой.

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Исторический момент и создание первого хайка в невесомости

В ходе очередного сеанса связи с наземной станцией инженеры направили первый текстовый запрос на открытую ИИ-модель Gemma 4, работающую на борту аппарата.

Они попросили систему написать короткое хайку о пребывании в космосе.

В момент, когда спутник пролетал над норвежским архипелагом Шпицбергеном, станция приняла обратно сгенерированное стихотворение:

Голубой мраморный шар внизу

Потоки данных в молчаливой благодати

Звездный свет питает мое ядро.

(Blue marble below
Data streams in silent grace
Starlight feeds my core. - оригинал, прим. ред.)

Сразу после этого успешного сеанса команда протестировала другие форматы творчества, в частности, космические лимерики, а также запросы на получение телеметрических данных о техническом состоянии бортовых систем и полезной нагрузки.

Технические вызовы, излучение и радиация в невесомости

На борту спутника установили четыре процессора Google TPU, но из-за ограниченных возможностей энергосистемы работать может только один, а дальше - каждый по очереди.

Аппарат производит около одного киловатт электроэнергии, поэтому продолжительность вычислений также приходится ограничивать.

В ближайшее время инженеры планируют провести серию дополнительных испытаний:

  • оценить устойчивость процессоров к серьезным термическим нагрузкам;
  • проверить поведение оборудования в условиях постоянного воздействия космической радиации;
  • установить пределы надежности выполнения сложных рабочих задач на орбите.

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Планы на будущее и запуск космической сети спутников

Успешное тестирование чипов открывает путь к следующему важному этапу миссии. В 2027 году компания планирует запустить два связанных между собой спутника, которые будут работать в единой сети.

Успешная работа процессоров на орбите подтвердила, что современные ШИ-чипы могут производить вычисления непосредственно в космосе. Это первый шаг к созданию масштабных вычислительных систем вне Земли.

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