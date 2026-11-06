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Без кабелей и платного облака: Google автоматизирует передачу фото с Android на ПК

13:11 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Без кабелей и платного облака: Google автоматизирует передачу фото с Android на ПК Новая функция в Android автоматически сохранит фото на ПК (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Google упрощает перенос фотографий и видео со смартфона на компьютер: Android-устройства смогут автоматически копировать медиафайлы на ПК с Windows. Передача будет производиться без кабелей через обновленный сервис Quick Share.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Android Authority.

Бесплатная альтернатива платным облакам

Новая функция позволяет копировать файлы без использования облачных хранилищ типа Google Photos или OneDrive. Фото и видео будут передаваться непосредственно со смартфона на компьютер через локальную сеть Wi-Fi.

Упоминание об этой возможности появилось в официальном перечне обновлений Google Play services v26.43 в разделе "Подключение устройств". Это первое официальное подтверждение функции над которой Google работала последние несколько месяцев.

Без кабелей и платного облака: Google автоматизирует передачу фото с Android на ПК
Google упрощает резервное копирование фотографий с Android на Windows (скриншот: Android Authority)

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Пошаговый процесс настройки

Для автоматической синхронизации устройств не требуются кабели – процесс происходит в фоновом режиме.

Основные шаги для настройки системы:

  • Установить или обновить приложение Quick Share на компьютере с Windows;
  • Подключить смартфон и ПК к одной сети Wi-Fi;
  • Войти на обоих устройствах под одной аккаунтом Google.

После установки система сможет ежедневно копировать новые фотографии и видеоролики в выбранную папку на ПК.

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Постепенный запуск и возможные ограничения

Распространение обновления происходит постепенно, поэтому функция может появиться у пользователей не одновременно. Для ее работы необходимо обязательно обновить сервисы Google Play и десктопную версию Quick Share.

Со всем тем, что под вопросом остается совместимость функции с некоторыми брендами.

Предварительный анализ кода указывал на возможное ограничение функции для смартфонов и ноутбуков Samsung, однако в официально выпущенном описании в релиз Google не указывает никаких оговорок на этот счет.

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