Малые реки могут исчезнуть совсем: чем изменения климата угрожают югу Украины
Изменение климата кардинально влияет на водный баланс Украины, создавая новые вызовы для экологической безопасности. Больше всего под угрозой юг страны.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала эксперт климатического отдела ОО "Экодия" Софья Садогурская.
Главное:
- Климатическая поляризация: Юг Украины страдает от уменьшения водного стока, что ведет к исчезновению малых рек. Зато Полесье и Карпаты сталкиваются с более частыми и мощными паводками.
- Угроза затопления: К 2100 году, из-за повышения уровня Мирового океана, Украина может потерять до 1 млн гектаров прибрежных территорий - это площадь, соизмеримая с Тернопольской областью.
- Самые уязвимые регионы: Наибольший риск влияния глобальных изменений приходится на Херсонскую, Одесскую области и Крым.
- Прогноз: Изменение климата делает природные явления все более интенсивными и менее предсказуемыми, что требует немедленного планирования адаптационных стратегий.
Критическая ситуация на юге
Прогнозы по водности украинских рек различаются в зависимости от региона. На юге страны ситуация становится угрожающей из-за постоянного уменьшения водного стока.
"Для южных регионов Украины есть прогнозы относительно потенциального уменьшения водного стока. А это может приводить к проблемам с водоснабжением и даже к исчезновению малых рек в южных регионах вообще", - рассказала Садогурская.
В то же время в северных областях и Карпатском регионе наблюдается противоположная тенденция - усиление интенсивности паводков.
"В северных регионах, в частности на Полесье или в Карпатах, в отдельные моменты отдельных лет могут наблюдаться более интенсивные паводки", - отметила Садогурськая.
Угроза затопления: исследование "Вода близко"
Кроме речных процессов, Украина сталкивается с последствиями повышения уровня Мирового океана. Исследование "Вода близко" моделирует влияние этих изменений на прибрежные территории юга Украины до 2100 года.
"Если не сокращать выбросы парниковых газов, в 2100 году в Украине можно ожидать затопления территории площадью почти 650 тысяч гектаров. А если учитывать повышение уровня воды из-за природных факторов, например, штормов, то до 1 миллиона гектаров", - добавляет эксперт.
Фото: как изменения климата влияют на воду, землю, людей и всю окружающую среду в Украине (инфографика РБК-Украина)
Что это означает для Украины
Площадь потенциального затопления - до 1 миллиона гектаров - равна площади целой Тернопольской области. Наибольшему риску подвергаются Херсонская, Одесская области и Крым.
Хотя это самые пессимистические сценарии, рассчитанные на случай повышения температуры более 4 градусов, специалисты отмечают, что к таким вызовам необходимо готовиться заранее.
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