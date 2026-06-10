Малые реки могут исчезнуть совсем: чем изменения климата угрожают югу Украины

Изменение климата кардинально влияет на водный баланс Украины, создавая новые вызовы для экологической безопасности. Больше всего под угрозой юг страны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала эксперт климатического отдела ОО "Экодия" Софья Садогурская .

Главное: Климатическая поляризация: Юг Украины страдает от уменьшения водного стока, что ведет к исчезновению малых рек. Зато Полесье и Карпаты сталкиваются с более частыми и мощными паводками.

Юг Украины страдает от уменьшения водного стока, что ведет к исчезновению малых рек. Зато Полесье и Карпаты сталкиваются с более частыми и мощными паводками. Угроза затопления: К 2100 году, из-за повышения уровня Мирового океана, Украина может потерять до 1 млн гектаров прибрежных территорий - это площадь, соизмеримая с Тернопольской областью.

К 2100 году, из-за повышения уровня Мирового океана, Украина может потерять до 1 млн гектаров прибрежных территорий - это площадь, соизмеримая с Тернопольской областью. Самые уязвимые регионы: Наибольший риск влияния глобальных изменений приходится на Херсонскую, Одесскую области и Крым.

Наибольший риск влияния глобальных изменений приходится на Херсонскую, Одесскую области и Крым. Прогноз: Изменение климата делает природные явления все более интенсивными и менее предсказуемыми, что требует немедленного планирования адаптационных стратегий.

Критическая ситуация на юге

Прогнозы по водности украинских рек различаются в зависимости от региона. На юге страны ситуация становится угрожающей из-за постоянного уменьшения водного стока.

"Для южных регионов Украины есть прогнозы относительно потенциального уменьшения водного стока. А это может приводить к проблемам с водоснабжением и даже к исчезновению малых рек в южных регионах вообще", - рассказала Садогурская.

В то же время в северных областях и Карпатском регионе наблюдается противоположная тенденция - усиление интенсивности паводков.

"В северных регионах, в частности на Полесье или в Карпатах, в отдельные моменты отдельных лет могут наблюдаться более интенсивные паводки", - отметила Садогурськая.

Угроза затопления: исследование "Вода близко"

Кроме речных процессов, Украина сталкивается с последствиями повышения уровня Мирового океана. Исследование "Вода близко" моделирует влияние этих изменений на прибрежные территории юга Украины до 2100 года.

"Если не сокращать выбросы парниковых газов, в 2100 году в Украине можно ожидать затопления территории площадью почти 650 тысяч гектаров. А если учитывать повышение уровня воды из-за природных факторов, например, штормов, то до 1 миллиона гектаров", - добавляет эксперт.

Фото: как изменения климата влияют на воду, землю, людей и всю окружающую среду в Украине (инфографика РБК-Украина)

Что это означает для Украины

Площадь потенциального затопления - до 1 миллиона гектаров - равна площади целой Тернопольской области. Наибольшему риску подвергаются Херсонская, Одесская области и Крым.

Хотя это самые пессимистические сценарии, рассчитанные на случай повышения температуры более 4 градусов, специалисты отмечают, что к таким вызовам необходимо готовиться заранее.