Как изменилась ситуация на фронте в Украине за месяц (интерактивная карта)

Украинские военные показали, как изменилась ситуация на фронте в Украине за месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

"Кратко, как прошел месяц на фронте", - говорится в подписи к интерактивной карте.

На карте хорошо видно, какими темпами украинские военные освобождали Изюм, Купянск Харьковской области и Лиман Донецкой области.

Освобождение Лимана

1 октября украинские бойцы взяли Лиман под свой контроль, соответствующее видео военные опубликовали в сети, а освобождение города подтвердили и в Офисе президента.

Днем позже президент Владимир Зеленский заявил, что город полностью зачищен от оккупантов.

Освобождение Изюма и Купянска

27 сентября ВСУ подняли флаг Украины в деоккупированном Купянске-Узловом Харьковской области. В итоге украинские силы начали полностью контролировать поселок, который являлся важным логистическим узлом для россиян.

16 сентября ВСУ полностью освободили город Купянск Харьковской области выбив оккупантов из левобережной части города.

11 сентября стало известно, что бойцы вооруженных сил Украины контролируют центр города Изюм (Харьковская область) и подняли над зданием горсовета украинские флаги.