Как изменилась карта боевых действий в Украине за 7 месяцев войны (видео)

Украинские военные показали, как изменилась карта сражений в Украине за 7 месяцев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ .

На видео, продолжающемся 10 секунд, хорошо видны последствия успешного контрнаступления украинских военных по освобождению оккупированных территорий.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 700 военнослужащих.

При этом потери ВСУ в войне против России составляют более 9 тысяч человек. Однако Минобороны пока не может назвать точную цифру из-за невозможности подсчета погибших бойцов в Мариуполе.

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