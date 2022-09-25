ua ru
Вс, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как изменилась карта боевых действий в Украине за 7 месяцев войны (видео)

Новина українською →
Украина, Воскресенье 25 сентября 2022 15:10
Как изменилась карта боевых действий в Украине за 7 месяцев войны (видео) Фото: как изменилась карта боевых действий в Украине за 7 месяцев войны (t me zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные показали, как изменилась карта сражений в Украине за 7 месяцев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

На видео, продолжающемся 10 секунд, хорошо видны последствия успешного контрнаступления украинских военных по освобождению оккупированных территорий.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 700 военнослужащих.

При этом потери ВСУ в войне против России составляют более 9 тысяч человек. Однако Минобороны пока не может назвать точную цифру из-за невозможности подсчета погибших бойцов в Мариуполе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
День выборов. Чего ждать Украине от смены власти в Италии
День выборов. Чего ждать Украине от смены власти в Италии
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие