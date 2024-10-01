Как появилась легенда о Призраке Киева и кто "скрывался" за героическим образом

Ко Дню защитников и защитниц Украины президент присвоил звание Героя летчику Андрею "Джусу" Пильщикову (посмертно). Он был одним из "Призраков Киева" – летчиком легендарной бригады, которая защищала небо столицы в начале полномасштабного вторжения.

РБК-Украина рассказывает о том, как возникла легенда о Призраке Киева и кто "скрывался" за его образом.

Как возникла легенда о Призраках Киева

Призрак Киева – легенда об украинском пилоте-асе, который оборонял столицу от российских оккупантов в начале полномасштабной войны. Его описывают как пилота МиГ-29, который за первые 30 часов российского вторжения в Украину сбил 6 воздушных целей в небе над Киевом: 2 самолета Су-35, 2 самолета Су-25, самолет Су-27 и самолет МиГ-29.

"Призрак Киева" – это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы! Это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил, защищающих небо столицы, внезапно появляющиеся там, где их не ждут!" – рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Для украинцев Призрак Киева стал настоящим мстителем, уничтожающим россиян. Популяризации этого образа способствовало распространение в социальных сетях видео, где пилоты сбивают враждебные цели. Призрака Киева начали изображать на муралах, открытках, марках и коммерческой продукции.

В Воздушных силах долгое время не опровергали легенду о Призраке Киева, но и не подтверждали.

Мурал на столичном доме, посвящен Призраку Киева. Его открыли в день авиации 27 августа 2022 года (фото: Википедия)

Кто "скрывался" за героическим образом

Долгое время в обществе была интрига по поводу личности Призрака Киева. 29 апреля 2022 года британское издание "The Times" в своем материале утверждало, что за легендарным образом стоит летчик Степан Тарабалка. Но уже на следующий день командование Воздушными силами ВСУ опровергло информацию о том, что Призрак Киева – это Тарабалка.

Степан родился в Ивано-Франковской области, после окончания Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба стал пилотом истребителя МиГ-29. Тарабалка погиб в возрасте 29 лет 13 марта 2022 в небе над Житомиром, защищая город от российских атак.

Степана Тарабалка считают одним из прототипов Призрака Киева (фото: Википедия)

Также одним из прототипов Призрака Киева называют летчика-истребителя МиГ-29 Андрея "Джуса" Пильщикова, который защищал небо столицы в составе 40-й бригады тактической авиации. Он имел более 500 часов полетов.

Андрей родился в Харькове, окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и стал пилотом. В 2018 году принимал участие в международных учениях "Чистое небо 2018". В июне 2022 года "Джус" и летчик с позывным "Мунфиш" (Алексей Месь) в составе официальной делегации в США лоббировали предоставление Украине самолетов F-16. Кроме того, он неоднократно призывал западных партнеров предоставить Украине истребители.

Пильщиков погиб 25 августа 2023 года в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов в Житомирской области. 30-летнего пилота похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Андрей "Джус" Пильщиков (фото: Википедия)

Еще одним Призраком Киева был Валентин "Пчеловод" Коренчук – полковник 40 БрТА Вооруженных сил Украины.

24 февраля 2022 он совершил первый вылет для обороны неба над Киевом. В общей сложности в небе пилот провел около 300 часов и выполнил 80 боевых вылетов. Валентин сбил российский штурмовик возле Киева, за что получил государственный орден "За мужество" (III степени).

"Именно после таких славных побед в медиа и обществе родилась легенда о Призраке Киева, которую сегодня знают и уважают во всем мире", – заявили в 40-й бригаде тактической авиации.

Валентин погиб 27 апреля 2024 года, похоронен на Лукьяновском военном кладбище.

Валентин Коренчук (фото: 40 бригада тактической авиации)

Добавим, что Призраков Киева много, имена пилотов-истребителей не раскрывают в целях безопасности. В большинстве случаев широкой общественности они становятся известны после гибели.

Что известно о 40-й бригаде тактической авиации "Призрак Киева"

В 1992 году был создан истребительный авиационный полк, на основе которого потом образовалась 40-я бригада тактической авиации. 23 августа 2024 года этой бригаде присвоено почетное наименование "Призрак Киева".

Во время полномасштабного вторжения пилоты 40-й бригады участвовали в битвах за Киев, остров Змеиный и Васильков. Также во время АТО они были задействованы в боях за Дебальцево и Авдеевку.

Бригада дислоцируется в Василькове, близ Киева, на ее вооружении находятся самолеты-истребители МиГ-29, а также учебные самолеты МиГ-29 УБ и Л-39 "Альбатрос".

Нарукавный знак бригады "Призрак Киева" (фото: Википедия)

Пилоты-истребители бригады "Призрак Киева" (фото: 40-я бригада тактической авиации)