Як з'явилась легенда про Привида Києва і хто "ховався" за героїчним образом

До Дня захисників і захисниць України президент надав звання Героя льотчику Андрію "Джусу" Пільщикову (посмертно). Він був одним із "Привидів Києва" – пілотом легендарної бригади, яка захищала небо столиці на початку повномасштабного вторгнення.

РБК-Україна розповідає про те, як виникала легенда про Привида Києва та хто "ховався" за його образом.

Як виникла легенда про Привида Києва

Привид Києва – легенда про українського пілота-аса, який обороняв столицю від російських нападників на початку повномасштабної війни. Його описують як пілота МіГ-29, який за перші 30 годин російського вторгнення в Україну збив 6 повітряних цілей над Києвом: 2 літаки Су-35, 2 літаки Су-25, літак Су-27 і МіГ-29.

"Привид Києва" – це супергерой-легенда, чию фігуру створили українці! Це швидше збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, що захищають небо столиці, які раптово з'являються там, де на них не чекають!" – розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

Для українців Привид Києва став справжнім месником, який знищує росіян. Популяризації цього образу сприяло поширення у соціальних мережах відео, на яких пілоти збивають ворожі цілі. Привида Києва почали зображати на муралах, листівках, марках та комерційній продукції.

У Повітряних силах тривалий час вони не спростовували легенду про Привида Києва, але й не підтверджували.

Мурал на столичному будинку, присвячений Привиду Києва. Його відкритили у день авіації 27 серпня 2022 року (фото: Вікіпедія)

Хто "ховався" за героїчним образом

Довгий час у суспільстві була інтрига щодо особистості Привида Києва. 29 квітня 2022 року британське видання "The Times" у своєму матеріалі стверджувало, що за легендарним образом стоїть льотчик Степан Тарабалка. Втім, вже наступного дня командування Повітряними силами ЗСУ спростувало інформацію, що Привид Києва – це Тарабалка.

Степан народився на Івано-Франківщині, після закінчення Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба став пілотом винищувача МіГ-29. Тарабалка загинув у віці 29 років 13 березня 2022 року у небі над Житомиром, захищаючи місто від російських атак.

Степана Тарабалку вважають одним із прототипів Привида Києва (фото: Вікіпедія)

Також одним із прототипів Привида Києва називають льотчика-винищувача МіГ-29 Андрія "Джуса" Пільщикова, який захищав небо столиці у складі 40-ї бригади тактичної авіації. Він мав понад 500 годин польотів.

Андрій народився у Харкові, закінчив Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба і став пілотом. У 2018 році брав участь у міжнародних навчаннях "Чисте небо 2018". У червні 2022 року "Джус" та льотчик з позивним "Мунфіш" (Олексій Месь) у складі офіційної делегації в США лобіювали надання Україні літаків F-16. Окрім цього, він неодноразово закликав західних партнерів надати Україні винищувачі.

Пільщиков загинув 25 серпня 2023 року під час зіткнення двох навчально-бойових літаків на Житомирщині. 30-річного пілота поховали на Аскольдовій могилі в Києві.

Андрій "Джус" Пільщиков (фото: Вікіпедія)

Ще одним Привидом Києва був Валентин "Бджоляр" Коренчук – полковник 40 БрТА Збройних сил України.

24 лютого 2022 року він здійснив перший виліт для оборони неба над Києвом. Загалом у небі пілот провів близько 300 годин і виконав 80 бойових вильотів. Валентин збив російський штурмовик біля Києва, за що отримав державний орден "За мужність" (ІІІ ступеню).

"Саме після таких славетних перемог у медіа та суспільстві народилася легенда про Привида Києва, яку сьогодні знають і шанують в усьому світі", – заявили у 40-й бригаді тактичної авіації.

Валентин загинув 27 квітня 2024 року, похований на Лук'янівському військовому кладовищі.

Валентин Коренчук (фото: 40 бригада тактичної авіації)

Додамо, що Привидів Києва є багато, імена пілотів-винищувачів не розкривають у цілях безпеки. У більшості випадків широкому загалу вони стають відомі після загибелі.

Що відомо про 40-ву бригаду тактичної авіації "Привид Києва"

У 1992 році створили винищувальний авіаційний полк, на основі якого згодом утворилася 40-ва бригада тактичної авіації. 23 серпня 2024 року цій бригаді присвоєно почесне найменування "Привид Києва".

Під час повномасштабного вторгнення пілоти 40-ї бригади брали участь у битвах за Київ, острів Зміїний та Васильків. Також під час АТО вони були задіяні у боях за Дебальцеве та Авдіївки.

Бригада дислокується у Василькові, що поблизу Києва, на її озброєнні перебувають літаки-винищувачі МіГ-29, а також навчальні літаки МіГ-29 УБ та Л-39 "Альбатрос".

Нарукавний знак бригади "Привид Києва" (фото: Вікіпедія)

Пілоти-винищувачі бригади "Привид Києва" (фото: 40-ва бригада тактичної авіації)