Защищал Киев и добивался передачи F-16. Что известно о погибшем летчике "Джусе"

Андрей "Джус" Пильщиков был летчиком истребителя МиГ-29. Он служил в составе 40-й бригады тактической авиации. В свое время "Джус" окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил.

С началом широкомасштабного российского вторжения защищал небо Украины. Был одним из "Призраков Киева", а также участвовал в обороне неба других областей.

В 2018 году участвовал в международных учениях "Чистое небо". Именно тогда американцы подобрали ему позывной "Джус".

В интервью The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News призвал западных партнеров предоставить Украине современные истребители.

Гибель

25 августа накануне Дня авиации Украины во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два самолета L-39. В результате авиакатастрофы погибли три пилота, среди них и "Джус".

Призывы передать Украине современные истребители

"Джус", не называя своей фамилии, в интервью западным СМИ призывал западных партнеров предоставить Украине современные истребители.

В 2022 году он побывал в Соединенных Штатах и встречался там с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и американскими законодателями. Он также призвал их передать современные истребители.

"Джус" о первых днях полномасштабной войны

"Первые дни были у меня весьма не характерны для летчика. Когда я прибыл на аэродром по тревоге, самолеты уже были рассредоточены на других аэродромах. Поэтому потребности во мне как в летчике не было. Это неудивительно, ведь пилотов всегда больше, чем самолетов. Поэтому я занимался наземной обороной аэродрома, была угроза диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и вражеского десанта", - рассказывал он в интервью DW.

По его словам, тогда благодаря координации со спецназовцами и волонтерами удалось защитить аэродром. К тому же удавалось обслуживать и вооружать украинские самолеты, которые прилетали. Так прошли первые две недели. Затем "Джус" уже выполнял задачи непосредственно как пилот, в самолете.

В начале войны, когда выгоняли российских оккупантов с севера Украины, он прикрывал ударную авиацию. Как рассказывал "Джус" в апреле этого года, на тот момент линия боевого столкновения быстро менялась и маневрировала ПВО. Вследствие, не было четкой картинки окружающей ситуации.

"Эта неизвестность, куда ты летишь, напрягает и вызывает определенный мандраж. Сейчас на восточном направлении также есть рискованные задачи, хотя все уже понятнее и прогнозируемее. Поэтому психологически себя настраиваешь. Иногда в шутку думаешь, что лучше не знать об угрозах и может так было бы проще, потому что так определенное накручивание может быть. Впрочем, за более чем год войны уже все привыкли", - говорил пилот.

Поездка в Соединенные Штаты

Рассказывая о поездке украинской делегации в США, "Джус" рассказывал:

"Тогда мы ехали буквально с поля боя рассказать о состоянии дел. Наша делегация в первую очередь поднимала вопрос ПВО - на то время наиболее критического вооружения. Слава Богу, нам помогли с этим, и сейчас в Украине есть системы Patriot, NASAMS, IRIS-T. Ребята все это освоили и очень успешно используют. Можно сказать, что тогда нам поверили и доверили ПВО".

Он добавил, что также тогда обсуждалась необходимость вооружения для сухопутных войск и самолетов.