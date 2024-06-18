Защищал небо Киева. Украинцы простились с выдающимся летчиком Валентином Коренчуком

Во вторник, 18 июня, в Киеве простились с выдающимся летчиком и защитником Украины, полковником Валентином Коренчуком с позывным "Бджоляр".

РБК-Украина побывало на прощании с Героем и рассказывает, кем был знаменитый защитник украинского неба.

Легенда о "Призраке Киева". Знаменитый летчик Валентин Коренчук

Полковник Валентин Коренчук с позывным "Бджоляр" погиб на боевом задании. Был талантливым летчиком и защищал небо Киева одним из первых – сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Именно на основе его полетов, а также полетов других его побратимов из 40-й бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в Украине родилась легенда о "Призраке Киева" – участнике российско-украинской войны и пилоте-асе на МиГ-29, который за первые 30 часов российского вторжения в Украину самостоятельно одержал 6 воздушных побед в небе над Киевом.

Прощание с украинским защитником, летчиком Валентином Коренчуком (фото: Ирина Костенко/РБК-Украина)

Позже пилот выполнял боевые задания на Южном и Восточном направлениях, прикрывал воздушное пространство Центральной Украины. Совершил более 80 боевых вылетов и поразил десятки целей противника, среди которых: вражеские самолеты, крылатые ракеты, разведывательные и атакующие БПЛА, наземные цели.

Коренчук провел в небе около 300 часов, сообщают в 40 бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

"Летчику принадлежит историческое достижение для украинской авиации – сбитие российского штурмовика возле Киева. За это он отмечен государственным орденом "За мужество" (III степени), служебными и ведомственными отличиями", – говорится в сообщении.

"Когда ты садишься в кабину истребителя, то все эмоции оставляешь за бортом. Методическая боевая подготовка превращает тебя в часть большого авиамеханизма, где все доведено до автоматизма. В бою принимаем только рациональные решения... Сомнений не будет. К сожалению, война не возможна без жертв. Но мы способны изменить реальность и снизить их количество", – рассказывал "Бджоляр" в одном из интервью.

Тогда пилот признался, что единственная реакция организма, которую летчики заметили у себя в первые дни противостояния – как руки дрожат от избытка адреналина.

Летчик погиб во время віполнения боевого задания (фото: Ирина Костенко/РБК-Украина)

"Но это все до тех пор, пока не садились в кабину истребителя... Боевая работа успокаивала. В небе, если взлетел, уже не страшно. Каким бы ни был враг... Мы защищаем свою землю, свои семьи и свою страну, которая должна победить", - подытожил тогда летчик.

Пешее шествие от Михайловского к Майдану Независимости (фото: Ирина Костенко/РБК-Украина)

Украинцы прощались с выдающимся пилотом

Во вторник, 18 июня, в Киеве состоялось прощание с Валентином Коренчуком.

Публичная часть церемонии началась в 11:30 в Киеве - в Михайловском Златоверхом монастыре на Михайловской площади. После этого процессия двинулась к Майдану Независимости.

Оттуда колонна отправилась на похорон на Лукьяновское военное кладбище, аллею военных Героев.

Почтить память защитника, кроме родных и близких, пришло множество людей.

"Валентин навсегда для нас является примером достоинства, светлости, героизма и патриотизма. К сожалению, сегодня во время войны Украина хоронит лучших сыновей своей родины. Но мы должны сражаться, одержать победу. В память о наших защитниках. Валентин был хорошим руководителем. Вел нашего еще одного легендарного пилота "Джуса", который продвигал получение Украиной истребителей F-16", – прокомментировала журналистам начальница службы по связям с общественностью Воздушного командования "Центр", полковник Любовь Киналь.

Она отметила, что Валентин Коренчук был отцом троих детей.

"Он улетит на небо и будет с неба нас защищать, а мы здесь на земле будем продолжать его дело", – подчеркнула военнослужащая.

После церемонии в монастыре с Героем простились на Майдане Независимости (фото: Ирина Костенко/РБК-Украина)