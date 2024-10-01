Летчик "Джус" посмертно получил звание "Герой Украины": что о нем известно
Известный лётчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус" посмертно получил звание Герой Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины №658/2024 .
Президент Владимир Зеленский подписал указ о посмертном присвоении звания "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда" майору Андрею Пильщикову с позывным "Джус" 30 сентября 2024 года.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу", – говорится в сообщении на сайте Офиса президента.
Кто такой "Джус"
Андрей "Джус" Пильщиков был пилотом истребителя МиГ-29 и служил в 40-й бригаде тактической авиации. Он окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил.
С началом полномасштабного российского вторжения России защищал украинское небо, в частности Киев, и был одним из "Призраков Киева".
В 2018 году он принял участие в международных учениях "Чистое небо", где получил свой позывной "Джус" от американских коллег.
В интервью международным СМИ, в частности The Washington Post и BBC News, призвал Запад предоставить Украине современные истребители.
Напомним, РБК-Украина писало, что Андрей Пильщиков с позывным "Джус" погиб 25 августа 2023 в Житомирской области. Трагедия произошла в канун Дня авиации Украины во время выполнения боевого задания. Тогда произошла авиакатастрофа, в результате которой столкнулись два учебно-боевых самолета L-39, погибли три пилота.
Напомним, 26 августа, во время масштабной воздушной атаки России на Украину, погиб еще один известный украинский летчик Алексей "Мунфиш" Месь. Во время последнего боевого вылета он уничтожил три вражеских ракеты и беспилотник.
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