Летчик "Джус" посмертно получил звание "Герой Украины": что о нем известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины №658/2024 .

Президент Владимир Зеленский подписал указ о посмертном присвоении звания "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда" майору Андрею Пильщикову с позывным "Джус" 30 сентября 2024 года.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу", – говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

Кто такой "Джус"

Андрей "Джус" Пильщиков был пилотом истребителя МиГ-29 и служил в 40-й бригаде тактической авиации. Он окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил.

С началом полномасштабного российского вторжения России защищал украинское небо, в частности Киев, и был одним из "Призраков Киева".

В 2018 году он принял участие в международных учениях "Чистое небо", где получил свой позывной "Джус" от американских коллег.

В интервью международным СМИ, в частности The Washington Post и BBC News, призвал Запад предоставить Украине современные истребители.